Die SP luchst der FDP wieder einen Sitz ab

Mit diesem Erfolg hatte SP-Präsident Raphael Racine eigentlich nicht gerechnet. Auch wenn er ihn aus lauter Zweckoptimismus, wie er gestern Abend nach geschlagener Schlacht gestand, immer vorhergesagt hatte: Bei den Wahlen in Muri macht seine Partei ein zweites Mandat und macht damit jenen Sitz wieder gut, den sie vor vier Jahren an die FDP verloren hatte.

Damit sitzt neben der Bisherigen Daniela Pedinelli in Zukunft auch Beat Wegmüller im Gemeinderat. Wegmüller ist ein gestandener Lokalpolitiker, der im Parlament drei volle Legislaturen hinter sich hat und deshalb in diesem Bereich wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten durfte. Er bleibt dem Politbetrieb in Muri nur dank seines Wechsels in den Gemeinderat erhalten.

«Engagierter Wahlkampf»

«Super» sei dieser Erfolg, jubelte Racine gestern an der parteiinternen Wahlfeier und so gar nicht erwartet, weil seine Partei in den Gemeinderatswahlen ja auch dieses Jahr allein dagestanden sei.

Damit erinnerte er an den Ärger, aus dem er vor dem zurückliegenden Wahlwochenende nie einen Hehl gemacht hatte: Einmal mehr hatte das Forum als zweite grosse Kraft ausserhalb des bürgerlichen Lagers in Muri nichts von einer Listenverbindung mit der SP wissen wollen.

Politisch unklug sei diese Absage an ein taktisches Zusammenspannen, wetterte Racine mit Blick darauf, dass der zweite SP-Sitz vor vier Jahren nicht zuletzt genau deswegen flöten gegangen war.

Dass das Forum sein Abseitsstehen mit seiner pointierten Unabhängigkeit begründete, wollte ihm nicht in den Kopf gehen. Wer in Muri dem Block von FDP und SVP etwas entgegenstellen wolle, könne dies nur mit vereinten Kräften tun.

Dass es sogar unter diesen ungünstigen Vorzeichen gelungen war, den zweiten Sitz zurückzuerobern, führte Racine auch auf den «engagierten Wahlkampf von Beat Wegmüller» zurück.

Eine Rolle gespielt haben mag auch, dass die EVP diesmal wieder zu den Gemeinderatswahlen angetreten war. Und den anderen Parteien einen zwar kleinen, wohl aber mit entscheidenden Wähleranteil entzog, weil auch sie ohne Listenverbindung dastand.

«Widerspricht dem System»

Die FDP nahm auf der anderen Seite den Sitzverlust gelassen auf. Zumal dank des Rücktritts von Patricia Gubler kein Bisheriger über die Klinge springen muss: Präsident Adrian Kauth hatte schon vor den Wahlen durchblicken lassen, dass politisieren in bisheriger Stärke nicht ohne sei.

Immerhin hatte die FDP vor vier Jahren mit dem vierten Sitz die absolute Mehrheit im Gemeinderat errungen. Für seine Fraktion sei diese Situation insofern schwierig, als sie nicht mehr frei politisieren könne, sagte Kauth.

Wenn sie ein Anliegen gegen den Gemeinderat vertrete, müsse sie sich nur zu rasch die Frage gefallen lassen, warum die FDP ihrem Wunsch nicht gemeinderatsintern zum Durchbruch verhelfe.

Vor diesem Hintergrund sei das Resultat also «in Ordnung», zumal eine absolute Mehrheit «dem politischen System widerspricht», führte Kauth gestern aus. Er bezeichnete den Sitzgewinn von vor vier Jahren gar als mehr oder weniger zufällig.

Am schmerzlichsten ist die Korrektur zurück auf drei Sitze wohl für sie: Für Parlamentspräsidentin Ruth Raaflaub bleibt nun neben den Bisherigen Thomas Hanke, Stephan Lack und Barbara Künzi kein Platz in der gemeinderät­lichen FDP-Abordnung.

Sie verschwindet von der lokalen Politbühne, da sie ebenfalls aus dem Parlament ausscheiden muss.

Noch eine Veränderung

Forum und SVP konnten je ihren Sitz halten. Während beim Forum Martin Häusermann weitermacht, kommt es bei der SVP zur zweiten personellen Veränderung: Markus Bärtschi löst den zurücktretenden Christian Staub ab.

Resultate: Gemeindepräsident: Thomas Hanke (stille Wahl). Gemeinderat:FDP, gewählt: Stephan Lack (2988 Stimmen, bisher), Barbara Künzi (2923, bisher). Ersatz: Ruth Raaflaub (1717), Peter Kneubühler (1393), Beat Schmitter (1264). SP, gewählt: Daniela Pedinelli (1940, bisher), Beat Wegmüller (1887). Ersatz: Eva Schmid (933), Raphael Racine (891), Rudolf Waber (841). Forum, gewählt: Martin Häusermann (1760, bisher). Ersatz: Gabriele Siegenthaler (1432), Jürg Stettler (1347), Patrick Rösli (705). SVP, gewählt: Markus Bärtschi (1669). Ersatz: Christian Spycher (1418), Jennifer Herren (1359), Urs Grütter (762). EVP, nicht gewählt: Martin Humm (428), Franziska Gagliardi (320), Samuel Brüngger (298). (Berner Zeitung)