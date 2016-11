Deutliches Nein zu Standortinitiative

Zwar waren am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr erst acht von zehn Verwaltungskreisen ausgezählt. Dennoch war klar, dass die Spitalstandortinitiative chancenlos war. Angesichts der sich abzeichnenden Niederlage waren die ­Gesichter beim Initiativkomitee entsprechend lang. Die Initianten standen im Berner Rathaus am Stehtischchen.

Eine knappe Stunde später dann das Endresultat: Nur in zwei Verwaltungskreisen, namentlich in Frutigen-Niedersimmental und in Obersimmental-Saanen, sagte die Bevölkerung mit 54,1 Prozent respektive mit 79,5 Prozent Ja zur Initiative. Überall sonst wurde sie wuchtig abgelehnt.

Insgesamt sagten 66,1 Prozent der Bernerinnen und Berner Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 43,2 Prozent.Sie habe die Niederlage zwar kommen sehen, sei nun aber dennoch enttäuscht, gibt die Rig­gisberger Gemeindepräsidentin Christine Bär (parteilos) zu Protokoll. Bedenklich sei, dass sich die Regionen, die nicht von Schliessungen betroffen seien, nicht um das Thema kümmerten.

«Intensiv diskutiert wie nie»

«Es war klar, dass es schwierig würde, weil ausser der EDU alle anderen Parteien die Nein-Parole beschlossen hatten», sagt Mitinitiantin und SVP-Grossrätin Anne Speiser (Zweisimmen). Rudolf Joder, Ex-SVP-Nationalrat und Zugpferd der Initiative, spricht von einem Kampf David gegen Goliath. Beide sehen trotz Niederlage das Positive: «Dank der Initiative haben wir die Gesundheitsversorgung im Kanton Bern so intensiv diskutiert wie nie zuvor», sagt Speiser.

Und Joder glaubt gar, dass die Initiative einen weiteren Abbau verhindert hat. «Die Akutspitäler von Riggisberg und Zweisimmen wären ohne die Spitalstandortinitiative bereits geschlossen.»

«Die Initiative war vor allem in den Randregionen Symptom für ein Unbehagen in Bezug auf die Spitalversorgung. Ich nehme dieses Unbehagen sehr ernst.»Pierre Alain Schnegg, Gesundheitsdirektor (SVP)

Als Beweis dafür führt Joder die Geburtenabteilungen an, die an beiden Standorten bereits geschlossen sind. «Die Dramaturgie einer Spitalschliessung läuft immer gleich ab», so Joder. «Zuerst wird die Geburtenabteilung geschlossen und zum Schluss das Spital.»

Wie es mit dem Komitee weitergeht, wollen die Initianten am Dienstag entscheiden. Klar ist für sie aber, dass die Probleme nicht gelöst sind. Ab 2018 werde die Prämienlast massiv steigen, ausser in den Grossräumen Biel, Bern und Thun, so Speiser.

«Ich bin gespannt, womit die Initiativgegner die höheren Kosten er­klären werden, wenn sie die Spitalstandortinitiative nicht mehr verantwortlich machen können.» Gespannt sei sie auch, so Speiser weiter, ob die Gegner Wort hielten und während der nächsten acht Jahre keine Spitäler schliessen würden.

Verständnis für Unbehagen

SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg zeigte sich vor den Medien erleichtert über die Ablehnung der Initiative. Deren ­Annahme hätte den öffentlichen Spitälern geschadet. «Ihr stra­tegischer Handlungsspielraum wäre aufgrund enger gesetzlicher Vorgaben massiv eingeschränkt worden.»

Er zeigte jedoch Verständnis für das Unbehagen in den Randregionen. Er werde die strukturellen Reformen der regionalen Spitalzentren beob­achten und intervenieren, falls diese nicht den Bedürfnissen entsprächen.

Mit dem 2005 angenommenen Spitalversorgungsgesetz verfüge der Kanton über ein muster­gültiges Spitalsteuerungssystem. Dennoch gebe es unbefriedigende Aspekte, etwa das Überangebot in der Region Bern.

Gleichzeitig setze die wachsende Konkurrenz das Betriebsergebnis der Spitäler in den Regionen unter Druck. Er wolle Mängel wie diese zusammen mit den Leistungserbringern korrigieren, so Schnegg.

Er kündigte an, vor den Festtagen die definitive Versorgungsplanung zu präsentieren. Sie dient als Grundlage für die Spitalliste 2017. (Berner Zeitung)