Der Grosse Rat befürwortet eine tiefere Gewinnsteuer für Firmen

Regierung muss Öko-Steuer prüfen

Die Berner Regierung muss sich entgegen ihrem Willen doch noch einmal mit der Motorfahrzeugsteuer beschäftigen. Dies, nachdem das Stimmvolk die Steuer 2012 gesenkt hat und der Regierungsrat bei der Steuerstrategie auf eine erneute Erhöhung verzichten will. EVP-, BDP- und GLP-Grossräte verlangten jedoch in einer Motion eine neue einmalige Öko-Steuer auf Personenwagen, die im Kanton Bern in Verkehr gesetzt werden. Die Höhe dieser Abgabe soll von der Energieeffizienz abhängig sein.



Am Dienstag überwies der Grosse Rat den Vorstoss in der abgeschwächten Form eines Postulats mit 77 zu 69 Stimmen. FDP, SVP und EDU wehrten sich vergeblich dagegen. Dass die BDP beim Vorstoss mit von der Partie ist, stiess bei SVP-Grossrat Peter Brand auf Unverständnis. «Es geht mir nicht in den Kopf, wie eine bürgerliche Partei zusätzliche Steuern befürworten kann», sagte er. Ulrich Stähli (BDP, Gasel) hingegen verteidigte die neue Gebühr. Er ist der Meinung, dass diese immer noch bürgerlicher sei, als im Rahmen einer Sparrunde die ländlichen Regionen überproportional zur Kasse zu bitten. Mit den Einnahmen sollen die Finanzen des Kantons aufgebessert werden. Dies insbesondere im Hinblick auf die neue Steuerstrategie (siehe Haupttext). (mab)