Das kantonale Salz-Monopol bleibt

Der Berner Regierungsrat will das Salzregal nicht abschaffen. Er sehe keinen Anlass, das bewährte Schweizer System der Salzversorgung gegen ein ungewisses Vorgehen einzutauschen, schreibt er in seiner Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss.

Motionär Michael Köpfli (GLP/Bern) geisselt das Salzmonopol der Kantone als «Relikt aus dem Mittelalter». Der Kanton Bern solle die wettbewerbsfeindliche Regelung abschaffen und seine Beteiligung an der Schweizer Salinen AG veräussern.

Davon will der Regierungsrat nichts wissen. Für ihn überwiegen die Vorteile des Salzregals, wie er in der am Dienstag publizierten Antwort deutlich macht.

Gerine Transportwege

Die Schweizer Salinen stellten zum Beispiel sicher, dass jederzeit genug Auftausalz für die Strassen und Trottoirs zur Verfügung stehe.

Weiter seien die Preise für Schweizer Salz «fair und konstant», grosse Transportwege könnten vermieden werden - und die Salinen leisteten auch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention, indem sie dem Speisesalz Jod und Fluor beifügten.

Ohne Salzregal müsste der Kanton Bern eine eigenständige und teure Lösung aufbauen, gibt der Regierungsrat zu bedenken.

Die Schweizer Salinen AG mit Sitz in Pratteln BL haben von den 26 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein den Auftrag, die Salzversorgung mittels Eigenproduktion sicherzustellen. Heute bauen sie Salz in Riburg AG, Schweizerhalle BL und Bex VD ab. (mbu/sda)