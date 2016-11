Biel trifft es härter als andere Gemeinden

Mehr Geld aus Bundessteuer

Die Kantone erhalten mit der Unternehmenssteuerreform III auch zusätzlich Geld, mit dem sie Steuerausfälle in Gemeinden kompensieren können. Das relativiert das Schreckensszenario für die Stadt Biel wenigstens ein Stück weit. Der Anteil der Kantone an der direkten Bundessteuer soll von heute 17 auf 21,2 Prozent steigen. «Für den Kanton Bern bedeutet das ein Plus von rund 64 Millionen Franken», sagt der Berner Steuerverwalter Claudio Fischer. Davon wird ein Drittel an die Gemeinden ausgeschüttet. Dies soll im Verhältnis zu den Einnahmen aus Firmensteuern geschehen. «Bern und Biel würden also den grössten Anteil erhalten», erläutert Fischer.



Doch die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle geht davon aus, dass dieser Beitrag «hinten und vorne» nicht reichen wird, um die Ertragsausfälle zu decken. Tatsächlich bestätigte der Stadtberner Steuerverwalter Moritz Jäggi in einem früheren Artikel, dass er mit Mindereinnahmen im Umfang von mindestens 30 Millionen Franken rechne. Je nach Dynamik seien auch 40 oder mehr möglich. Steidle verweist auf weitere Grossgemeinden wie Thun und Köniz, wo mit mehreren Millionen Franken Steuerausfällen gerechnet werde. So gerechnet könnte es in der Stadt Biel tatsächlich zu namhaften Mindereinnahmen kommen, die anderweitig kompensiert werden müssten.



Doch selbst bei einem Nein am 12. Februar 2017 kommt es zu happigen Steuerausfällen. Denn die Berner Regierung beabsichtigt, den Gewinnsteuersatz so oder so zu senken, wie Fischer bestätigt. Ganz wegfallen würde in diesem Fall der zusätzliche Anteil aus der Bundessteuer. Doch die Regierung rechnet mit einer raschen Neuauflage des Reformprojekts mitsamt zusätzlichem Anteil. ki