Berner Regierung nimmt private Sicherheitsdienste aus Polizeigesetz

Das revidierte bernische Polizeigesetz soll nun doch keine Bestimmungen zu den privaten Sicherheitsdiensten enthalten. Das hat der Regierungsrat beschlossen, wie er am Montag mitteilte. Er hat das grundlegend überarbeitete Polizeigesetz an den Grossen Rat weitergeleitet.

Das Kantonsparlament wird sich im kommenden November erstmals mit der Revision befassen. In Kraft treten soll das neue Gesetz am 1. Januar 2019. Viele vorgeschlagene Neuerungen seien in der Vernehmlassung gut aufgenommen worden, stellt der Regierungsrat fest.

Eigene Gestzesvorlage für Sicherheitsdienste?

Auf geteiltes Echo stiess aber die geplante Regelung zu den privaten Sicherheitsdiensten. Der Regierung will diese neu einer Bewilligungspflicht unterstellen. Die Vernehmlasser hätten höchst unterschiedliche Regelungsansätze gefordert, stellt der Regierungsrat fest - namentlich einen Beitritt zu einem der beiden bestehenden Konkordate über die privaten Sicherheitsunternehmen.

Die Weiterbearbeitung dieses Bereichs drohe die Revision des Polizeigesetzes als Ganzes zu verzögern, befürchtet der Regierungsrat. Er beschloss deshalb, die Bestimmungen zu den privaten Sicherheitsdiensten aus der Revision herauszutrennen und in einer eigenständigen Gesetzesvorlage weiterzuverfolgen. (tag/sda)