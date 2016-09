Berner Regierung ist unzufrieden

Im Kanton Bern steigen die Prämien 2017 um durchschnittlich 3,5 Prozent oder monatlich 15.90 Franken. «Dass wir zu den Kantonen mit einer unterdurchschnittlichen Erhöhung gehören, ist zwar positiv», sagt dazu Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). «Doch zufrieden bin ich nicht.» Denn gerade für ein Familienbudget könne eine Erhöhung von 3,5 Prozent sehr viel ausmachen. Gemäss der Mitteilung der Gesundheitsdirektion bezahlen die Berner monatlich immer noch rund 19 Franken mehr als im schweizerischen Durchschnitt.

E-Patientendossier soll helfen

Bundesrat Alain Berset nahm am Montag beim Thema Kostenentwicklung auch die Kantone in die Pflicht. Dazu Gesundheitsdirektor Schnegg: «Der Handlungsspielraum der Kantone ist bekannt: Bei der Spitalplanung sind sie gefragt. Zu Rahmenbedingungen für eine bessere Zusammenarbeit aller Beteiligten können sie ebenfalls beitragen.» Dabei werde das elektronische Patientendossier eine Hilfe sein. «Dessen Einführung müssen wir nun vorantreiben», so Schnegg.

2017 kein Zuschlag mehr

Bisher mussten die Berner einen Beitrag an Kantone rückerstatten, die in der Vergangenheit zu viele Prämien bezahlt hatten. Dieser Ausgleich ist laut dem Bundesamt für Gesundheit nun abgeschlossen, 2017 werde kein Zuschlag mehr erhoben. (Berner Zeitung)