Berner Regierung geht bei Kürzung der Sozialhilfe aufs Ganze

Reaktionen der Parteien

Applaus und Kritik für die Berner Regierung: Ihr Vorschlag für ein teilrevidiertes Sozialhilfegesetz stösst bei den Parteien auf gemischtes Echo.



Erfreut ist die SVP. Der bürgerlich dominierte Regierungsrat habe krasse Fehler der früheren rot-grünen Mehrheit ausgebügelt. Die neuen Bestimmungen ermöglichten Sozialhilfe-Bezügern die gezielte Rückkehr in die finanzielle Unabhängigkeit.



«Das bringt mehr Fairness für die Menschen, die sich tagtäglich bemühen, mit ihrer Arbeit über die Runden zu kommen», schreibt die SVP. Besonders erfreulich sei, dass schlecht integrierten Ausländern ohne Sprachkenntnisse künftig eine noch stärkere Kürzung des Grundbedarfs drohe.

Ganz anders beurteilt die SP die Vorlage. Zunächst einmal sei es staatspolitisch höchst bedenklich, dass der Regierungsrat auf ein Vernehmlassungsverfahren verzichtet habe. Die SP werde nun die Vorlage sehr genau anschauen.

Die Unterschreitung der SKOS-Richtlinien komme jedenfalls nicht in Frage. Noch hoffe die Partei auf einen konstruktiven Dialog im Grossen Rat. Halte die bürgerliche Mehrheit aber stur an dieser «Abbauvorlage» fest, fordere sie ein Referendum geradezu heraus.



Auch die EVP hält die Senkung des Grundbedarfs für sozialpolitisch inakzeptabel. Von den Massnahmen wären hauptsächlich Kinder und Jugendliche betroffen. Skeptisch beurteilt die EVP die geplante Erhöhung der Anreizleistungen. Die Partei bezweifelt, dass so mehr Sozialhilfe-Bezüger in den Arbeitsmarkt integriert werden können.



Die Grünliberalen lehnen die Senkung des Grundbedarfs um 10 Prozent ebenfalls ab. Sie fordern stattdessen gezielte Instrumente, die einen Anreiz zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt schaffen. Zudem müssten die Arbeitsbeschaffungsmassnahmen intensiviert werden. Die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sei dabei unabdingbar. (sda)