Berner Jura hat Sitz in der Regierung wohl weiterhin

Mit der Stadt Moutier verliert der Kanton Bern 7700 Einwohner – und der Berner Jura schrumpft auf 45 000 Einwohner. Dennoch haben diese Einwohner einen garantierten Anspruch auf einen Sitz in der Berner Regierung. Für diesen Sitz, den zurzeit SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg innehat, gilt ein spezielles Wahlverfahren. Die Stimmen aus dem Berner Jura erhalten ­dabei mehr Gewicht als jene aus dem Restkanton. So soll sichergestellt werden, dass die Person in der Regierung sitzt, die im Berner Jura den besten Rückhalt hat.

Nun wird die Minderheit, die davon profitiert, kleiner. Politikwissenschaftler Claude Longchamp rechnet deshalb damit, dass bis zu den nächsten Regierungsratswahlen intensiv über diesen Sitz diskutiert werden wird.

Biel soll mitmischen

Fragt man die grössten Berner Parteien, stellen weder die SVP noch die SP den Sitz infrage. Dennoch dürfte der Jura-Sitz im September aufs politische Tapet kommen, mit einer Motion des Bieler Grossrats Mohamed Hamdaoui (SP). Er fordert, dass der garantierte Sitz auch frankofonen Bielern zur Verfügung steht. Diese Bevölkerungsgruppe habe im Vergleich zu den übrigen Französischsprachigen im Kanton politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell eine bedeutende Grösse. Punkto Wahlverfahren sieht Hamdaoui zwei Möglichkeiten: Entweder erhalten auch nach der Erweiterung nur die Stimmen aus dem Berner Jura mehr Gewicht, oder aber auch jene von Biel.

Laut Claude Longchamp könnte die Idee, den garantierten Sitz nicht einem Territorium, sondern einer Sprachminderheit zur Verfügung zu stellen, eine elegante Lösung sein. Auch für SP-Präsidentin Ursula Marti ist Hamdaouis Anliegen berechtigt. «Viele frankofone Bieler identifizieren sich stark mit dem bernjurassischen Regierungsrat.»

Die Regierung jedoch lehnt die Motion ab. Schon früher sei dieses Thema diskutiert und verworfen worden. Unter anderem weil das Sonderstatut für den Berner Jura nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell begründet sei. Zudem sei der frankofone Teil Biels kein abgrenzbares Territorium, und der Sitz wäre aufgrund der Kräfteverhältnisse meist durch einen Bieler besetzt.

Der Bieler Grossrat Nathan Güntensperger (GLP) findet Hamdaouis Vorschlag gut. «Ein Sonderstatut für 45 000 Leute ist ein bisschen seltsam. Mit der Einbindung Biels könnte dieser Sitz für die frankofone Minderheit wieder gerechtfertigt sein», sagt er. Damit nicht ständig ein Bieler den Sitz gewinnt, könnte man diese alternierend nach Biel und in den Berner Jura vergeben. Der Vorstoss komme zudem genau zum richtigen Zeitpunkt: «Jetzt müssen wir darüber diskutieren, wie es weitergehen soll.»

«Keine Chance»

Bei frankofonen Grossräten indes klingt es ganz anders: Die Motion komme in einem schlechten Moment und habe keine Chance, sagt Pierre-Yves Grivel (FDP, Biel). «Gerade nach dem Weggang Moutiers müssen wir den Berner Jura noch besser ­fördern.»

Auch bernjurassische Grossräte haben für Hamdaouis Vorschlag nur ein Kopfschütteln übrig. «Auf den Berner Jura kommt eine instabile Phase zu», sagt ­Anne-Caroline Graber (SVP, La Neuveville). «Leider erwarte ich, dass über die Anzahl Sitze für den Berner Jura im Grossen Rat diskutiert wird.» Heute sind dies zwölf, «vielleicht werden es dereinst nur noch zehn sein», sagt sie. Da sei es umso wichtiger, nicht am garantierten Jura-Sitz in der Regierung zu rütteln.

Roberto Bernasconi (SP, Malleray) findet, das frankofone Biel habe auch so gute Chancen, einen Sitz in der Regierung zu gewinnen. «Biel ist die zweitgrösste Stadt des Kantons, und immerhin zwei Gemeinderäte dieser Stadt sind französischsprachig.»

In der Députation – jenem Gremium, in dem die frankofonen Grossräte organisiert sind – fand Hamdaouis Anliegen denn auch keine Mehrheit. Und auch Regierungspräsident Bernhard Pulver (Grüne) findet: «Jetzt die Rechte der kulturellen Minderheit abzubauen, wäre das Schlechteste, was wir tun könnten.» Nach dem Bekenntnis des Berner Juras zum Kanton Bern von 2013 will die Regierung vielmehr die zusätzlichen Kompetenzen weiterentwickeln. Eine Expertenkommission wird bis Mitte 2018 Vorschläge unterbreiten. (Berner Zeitung)