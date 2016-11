Bern verlangt keine Gegenleistung

Zurzeit senken viele Kantone die Gewinnsteuer für Unternehmen. Dies ist auch im Kanton Bern das Herzstück der Steuerstrategie, über die der Grosse Rat am Dienstag diskutiert. Ab 2019 soll die Gewinnsteuer von heute 21,6 Prozent gestaffelt auf 16,37 Prozent gesenkt werden. Dadurch würde der Kanton ab 2022 jährlich 205 Millionen Franken weniger einnehmen.

Der Grund für die sinkenden Gewinnsteuern in den Kantonen ist die Unternehmenssteuerreform III, über welche die Schweizer im Februar abstimmen. Mit dieser Reform würden Statusgesellschaften wie Holdings, Domizil- und gemischte Gesellschaften ihre Sondernormen mit sehr tiefer Belastung von 8 bis 10 Prozent verlieren. Das heisst, dass sie künftig mehr Steuern zahlen müssten.

Damit die Firmen nicht abwandern, senken die Kantone die Steuern – und entsprechend wächst auch der interkantonale Wettbewerb, in dem Bern zurzeit in den hinteren Rängen steht.

Bei einer Annahme der USR III werden im Kanton Bern 1300 Statusgesellschaften ihre Privilegien verlieren. Sie liefern dem Kanton jährlich 20 Millionen Franken Steuereinnahmen und würden künftig sogar mit dem gesenkten Gewinnsteuersatz das Doppelte bezahlen.

Allerdings möchte die Regierung für alle Firmen einen Überabzug von 150 Prozent für Forschungs- und Entwicklungskosten ermöglichen. Dadurch würden für den Kanton grob geschätzt 15 bis 45 Millionen Franken wegfallen. Der kantonale Steuerverwalter Claudio Fischer gibt aber zu bedenken, dass gerade Forschung und Entwicklung personalintensiv sind und somit auch mehr Arbeitsplätze entstehen könnten. Er hofft, dass dadurch neue Steuerzahler im Kanton wohnen würden.

Es profitieren Firmen, die nicht mehr zahlen müssten

Von der Steuersenkung profitieren aber nicht nur die 1300 Statusgesellschaften, sondern auch alle anderen Firmen im Kanton, insgesamt 35'000. 30'000 davon weisen höchstens 10'000 Franken Gewinn aus, zahlen also bereits heute sehr wenig Steuern und können folglich nur wenig einsparen.

So richtig zu Buche schlagen wird der Betrag für jene Firmen, die hohe Gewinne versteuern, wie etwa die Swisscom, die Post oder Firmen aus der Uhrenindustrie. In der Regel profitieren diese Firmen, ohne von der Unternehmenssteuerreform betroffen zu sein.

Das zeigt die Tatsache, dass im Kanton Bern rund 400 Unternehmen fast 70 Prozent der Unternehmenssteuern bezahlen: Ein Prozent der Firmen bezahlt also 371 Millionen von 542 Millionen Franken.«Da der Kanton Bern auch ohne die Reform im Moment schlechte Bedingungen für Firmen bietet, ist es durchaus gewollt, dass alle Unternehmen profitieren», sagt Fischer.

Andere Kantone verlangen Gegenleistungen

Es gibt Kantone, die zwar die Gewinnsteuern senken, aber von den Unternehmen etwas zurückverlangen. Im Kanton Freiburg hat der Staatsrat mit den Arbeitgebern vereinbart, dass sie als Gegenleistung für die günstigen Rahmenbedingungen jährlich 22 Millionen Franken bereitstellen. Das Geld soll für Berufsbildung, Tagesstätten und Kinderzulagen eingesetzt werden.

Ein entsprechendes Gesetz ist zurzeit in der Vernehmlassung. Auch in Basel-Stadt und der Waadt will man die Kinder- und Ausbildungszulagen erhöhen und so einen Teil der Einsparungen der Unternehmen an die Arbeitnehmer weitergeben. Diese Massnahmen sollen nicht zuletzt die Akzeptanz der Gewinnsteuersenkung erhöhen, indem beispielsweise Familien auch etwas davon haben.

Im Kanton Bern ist in der Steuerstrategie zwar vorgesehen, dass Familien einen höheren Betrag für die Fremdbetreuung ihrer Kinder von den Steuern abziehen könnten. Dass die Unternehmen eine Art Ausgleichszahlung leisten wie in Freiburg, Basel oder der Waadt, ist aber nicht geplant.

Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) begründet dies damit, dass die drei anderen Kantone die Gewinnsteuer auf einen tieferen Satz senken wollen als der Kanton Bern. Mit den 16,37 Prozent stehe Bern im interkantonalen Wettbewerb zu wenig gut da, um von den Unternehmen noch etwas verlangen zu können. «Ich glaube auch nicht, dass ein solches Anliegen in Bern eine Mehrheit finden würde», sagt Simon.

