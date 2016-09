Bei Standesinitiativen ist Bern Spitzenreiter

Die Kantone reichen immer mehr Standesinitiativen ein. Über zwanzig sind es jedes Jahr. In den Achtzigern waren es deren vier. Der Anstieg geht vor allem auf die letzten 15 Jahre zurück. In dieser Zeit hätten die Kantone vermehrt versucht, an politischem Gewicht zuzulegen, sagt Sean Müller vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Ausserdem habe sich in der Schweiz der Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie zugespitzt. Einige Kantone fühlten sich geografisch und kulturell abgehängt und bedienten sich deshalb der Standesinitiative, um Einfluss auf das Zentrum zu nehmen.

Ein Blick auf die Statistik bestätigt diese These: Die Kantone Genf und Tessin reichen besonders viele Standesinitiativen ein. Aus der Reihe tanzt jedoch der Kanton Bern: Zentral gelegen, gut integriert und ohne starke Regionalparteien – dennoch kommen aus Bern die meisten Standesinitiativen. 50 Vorstösse hat der Regierungsrat seit 1995 bereits überwiesen.

«In den letzten 15 Jahren haben die Kantone vermehrt versucht, an politischem Gewicht zuzulegen.»Sean Müller, Politologe

Mit zwei Standes­initiativen, welche der Grosse Rat während der Septembersession angenommen hat, überholte Bern den bisherigen Rekordhalter Genf. Über die Gründe, warum Bern so viele Standesinitiativen einreicht, kann auch Sean Müller nur mutmassen. Lange hätten sich im Kanton Bern eine Mitte-links-Regierung und ein bürgerliches Parlament gegenübergestanden. «Mit Standesinitiativen konnte der Grosse Rat vorgeben, welche Themen auf die ausserkantonale Agenda des Regierungsrats gelangen.»

Der Kanton leide zudem unter einem Gefühl der Vernachlässigung. «In Bern herrscht vielfach die Meinung vor, im Rest der Schweiz nicht ernst genommen zu werden.» Deshalb versuche der Kanton, sich Einfluss zu verschaffen. Schliesslich befeuerten die vielen regionalen Unterschiede und die hohe Einwohnerzahl in grossen Kantonen grundsätzlich politische Vorstösse.

«Nicht schon wieder eine Standesinitiative aus Bern»

Das bestätigt Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP). «Grosse Kantone haben viele Ideen.» Standesinitiativen seien aber nicht der richtige Weg, sich im Bundeshaus Gehör zu verschaffen, kritisiert der Justizdirektor. Denn sie seien nur selten erfolgreich.

Bis jetzt goutierte das Bundesparlament nur einen Vorstoss aus Bern: die Teilrevision des Gewässerschutzgesetzes – sie ermöglichte die Umlegung von Fliessgewässern im Alpenraum. Hingegen gehören die Besteuerung von Sozialhilfeleistungen, die legale Entsorgung von Alt­batterien oder der Schutz vor ­Gewalt in Medien zu den 45 Standesinitiativen, die im Bundes­parlament beraten und verworfen wurden.

Die hohe Zahl von Standes­initiativen wirke dabei kontraproduktiv, sagt Neuhaus. «Im Bundesparlament denken die sich dann: ‹Nicht schon wieder eine Standesinitiative aus Bern.›» Das Instrument verliere so immer mehr an Gewicht. Stattdessen sollten sich Grossräte vermehrt mit den Bundesparlamentariern zusammensetzen und die Anliegen auf diese Weise aufs nationale Parkett bringen.

Dass Standesinitiativen nicht zielführend seien, sagt auch Sean Müller. «Meistens ist es reiner Aktivismus, und die Motionäre wissen schon vorher, dass es nichts bringt.»

«Kantone erkennen Probleme schneller als der Bund»

Auch SP-Grossrat Adrian Wüthrich (Huttwil) weiss um die geringen Erfolgsaussichten von Standesinitiativen. Trotzdem hat er gemeinsam mit FDP-Grossrat Philippe Müller (Bern) eine solche eingereicht. Die Forderung nach einer Gefängnisstrafe für Gewalt und Drohung gegen Beamte wurde in der Septembersession vom Grossen Rat überwiesen.

«Die Anliegen der Kantone gehen oft unter, weil der Fokus des Bundesparlaments auf der Schweiz liegt.»Adrian Wüthrich, Grossrat

«Die Polizei ist kantonal geregelt. Gibt es Probleme, merken es Kantone früher als der Bund», sagt Wüthrich. Grossräte müssten deshalb Inputs auf eidgenössischer Ebene geben können. «Die Anliegen der Kantone gehen oft unter, weil der Fokus des ­Bundesparlaments auf der Schweiz liegt.» Zudem wollten National- und Ständeräte nicht als Regionalpolitiker wahrgenommen werden.

Neuhaus’ Sicht, dass Standesinitiativen kein Gewicht mehr hätten, teilen die Grossräte indes nicht. «Es geht um die Idee dahinter», sagt Philippe Müller. Es gehe darum, den Bundesparlamentariern Lösungen aufzeigen. Ob dabei die kantonale Motion als Gesetz verabschiedet werde oder nur als Idee Eingang in eine laufende Gesetzesrevision finde, sei zweitrangig. (Berner Zeitung)