Bauinventar des Kantons Bern kann verkleinert werden

Berns Grosser Rat hat dem Kredit, der die Überarbeitung der 12'000 Objekte des kantonalen Bauinventars ermöglicht, zugestimmt. 2,97 Millionen Franken genehmigte das Kantonsparlament am Dienstag sehr deutlich im Berner Rathaus. Der Grossteil dieses Gelds wird dazu dienen, für eine Übergangsphase von fünf Jahren neue, aber befristete Stellen in der Denkmalpflege zu schaffen.

Denn mit dem normalen Personaletat kann die kantonale Denkmalpflege gemäss Angaben der Berner Regierung nicht überprüfen, welche Gebäude im Kanton Bern künftig noch als erhaltens- oder schützenswert gelten sollen. Genau darum handelt es sich beim kantonalen Bauinventar: Um eine Liste aller denkmalgeschützten Gebäude.

In diesem Inventar sind heute 39'000 Gebäude vermerkt - etwa zehn Prozent aller Gebäude im Kanton Bern. Künftig sollen es noch etwa 27'000 sein - maximal sieben Prozent aller Gebäude im Kanton. Diese Höchstgrenze schrieb der bernische Grosse Rat schon im vergangenen Jahr ins kantonale Baugesetz, als er dieses revidierte.

Der Kreditantrag gab am Dienstag im Berner Rathaus kaum zu reden und wurde mit 136 zu 1 Stimme bei drei Enthaltungen genehmigt. Bruno Vanoni (Zollikofen/Grüne) sagte namens seiner Fraktion, wer A sage - sprich: das Baugesetz wie erwähnt revidiere - müsse nun auch B sagen, also dem Kredit zustimmen. «Für uns wäre das aber nicht nötig gewesen.»

Stadt Bern ist schon dran

Bei der Überarbeitung des Bauinventars ist die Stadt Bern dem Kanton Bern schon einen Schritt voraus: Sie hat kürzlich 24 Prozent der Objekte gestrichen und das auf diese Weise entschlackte Inventar im Internet öffentlich gemacht. Noch muss es aber - nach einer Vernehmlassung - bereinigt werden.

In der Stadt Bern mit ihrer von der Unesco geschützten Altstadt waren bisher rund 5150 von etwas über 20'000 Gebäuden inventarisiert. Künftig sollen es noch etwa 3850 sein, wie die Stadt Bern an einer Medienkonferenz Ende August bekanntgab, also zirka 19 Prozent.

Das Bauinventar der Stadt Bern gehört zu jenem des Kantons, doch verfügt die Bundesstadt über eine eigene Fachstelle Denkmalpflege. (cla/sda)