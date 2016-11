Raemy siegt gegen Studer

Gestern um 13 Uhr war klar: Manfred Raemy ist neuer Oberamtmann des Sensebezirks. Der parteilose Kandidat aus Wünnewil hat 6270 Stimmen und damit 391 Stimmen mehr als sein CVP-Mitstreiter Albert Studer aus St. Ursen erreicht.

Mit einem Guinness stösst Raemy im Konzertlokal Bad Bonn in Düdingen im Kreise seiner Familie und seiner Freunde auf seine Wahl an. «Schwierig zu beschreiben», sagt der 43-Jährige auf die Frage nach der aktuellen Gefühlslage. «Unglaublich ­erleichtert. Voller Freude.» Den Sieg sehe er als Bestätigung seiner Arbeit und des Wahlkampfes. «Ich habe mit einem in der Politik unerfahrenen Team einen erfolgreichen Wahlkampf geführt. Sie haben Dinge erreicht, die ich allein nicht hätte schaffen können, und alles ehrenamtlich, ohne grosses Budget.»

Ein Schritt voraus

Den unkonventionellen Wahlkampf nennt Raemy als einen der Gründe, warum er schliesslich die Nase vorn hatte. «Wir waren den Parteien immer einen Schritt voraus. Sie mussten auf unsere Kampagne reagieren.» Er ist zudem überzeugt, dass es ein grosser Vorteil war, als Parteiloser ins Rennen gestiegen zu sein. «Die Leute wollen offenbar keine Parteipolitik im Oberamt sehen.» Es sei ein gutes Gefühl gewesen, in der Poleposition in den zweiten Wahlgang zu starten.

«Es ist gut, dass es eine richtige Wahl gab und dass die Bevölkerung aus fünf hervorragenden Kandidaten auswählen konnte. Das ist wichtig für den Bezirk», kommentiert Nicolas Bürgisser, der noch bis Ende Jahr Oberamtmann ist, die Wahl. «Es ist kein einfaches Amt, sondern eine anspruchsvolle Aufgabe. Er wird das sicher gut machen», sagt er auf die Frage, was er seinem Nachfolger mit auf den Weg gebe.

Gemischte Gefühle

Mit seiner Wahl wechselt Raemy in gut einem Monat von seiner heutigen Tätigkeit als Geschäftsleiter des Gemeindeverbandes Region Sense ins Oberamt. «Mit einem lachenden und einem weinenden Auge.» Es sei aber ein ­guter Moment, um vorwärtszugehen. «Ich war zehn Jahre Lehrer, zehn Jahre Erwachsenenbildner, zehn Jahre habe ich die Highland Games mitorganisiert, und nun bin ich achteinhalb Jahre bei der Region Sense – das ist ein guter Rhythmus, etwas Neues anzufangen.» (im/pd)