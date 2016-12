(Zu) schnell ins Verderben

Bachhaus, Gemeinde Rüegsau, irgendwann im Februar dieses Jahres: Ein Mann fährt in einem Lieferwagen von Rüegsauschachen her Richtung Affoltern. Er kennt die Strecke gut. Dann blitzt es in der Nähe der Sägerei. Das Fahrzeug ist zu schnell unterwegs. Etwas über 75 hat es drauf statt der erlaubten 50 Stundenkilometer. Damit fällt das Vergehen bereits haarscharf in die Kategorie «grobe Verkehrsregelverletzung».

Die Folge: eine bedingte Geldstrafe von 600 Franken, eine Busse in der gleichen Höhe sowie Gebühren von 500 Franken. Und der mindestens dreimonatige Entzug des Führerausweises. Wäre er ein Quäntchen langsamer unterwegs gewesen, wäre die Strafe milder ausgefallen. Zehn Monate später steht der fehlbare Lenker vor Gericht. Er hat Einspruch gegen den Strafbefehl erhoben. Was wie ein Dutzendfall daherkommt, sollte sich zu einem recht denkwürdigen Prozess entwickeln, in dem neben dem Recht auch die Gerechtigkeit wenn schon nicht verhandelt, dann doch intensiv diskutiert wird. So lange, dass Einzelrichter Jürg Bähler prompt seinen nächsten Termin verpassen wird.

«Absurde» Radarkontrolle

Denn auf der Anklagebank sitzt einer, der um sein Überleben zu kämpfen scheint. «Ich stehe bereits am Abgrund», sagt der knapp 60-Jährige dem Richter, und nun werde er ganz hinabgestossen. Dass die Kantonspolizei nichts Besseres zu tun habe, als an einem Ort, «wo ich noch nie ein Lebewesen gesehen habe und dem der Innerortscharakter völlig fehlt», eine Radarkontrolle durchzuführen, sei «absurd» und habe ausschliesslich mit «Geldmachen» zu tun. Er als Familienvater und Katzenhalter würde in einem besiedelten Gebiet nie zu schnell fahren.

Richter Bähler seinerseits versucht während fast einer Stunde, den Beschuldigten davon zu überzeugen, seinen Einspruch zurückzuziehen. Ver­gebens. Der Schweizer, der ein blankes Strafregister vorweist, reagiert gerade zu Beginn sehr emotional, muss von Bähler einmal gar aufgefordert werden, sich wieder hinzusetzen. Er wolle ein Urteil, meint der Beschuldigte am Ende nach einigem Zögern.

Es geht um den Permisentzug

Im Laufe der Verhandlung wird klar, dass sich im Gerichtssaal 3 des Burgdorfer Regionalgerichts eigentlich eine Art Schattenboxen abspielt. Dem Angeklagten geht es gar nicht um Busse oder Geldstrafe. Hingegen sucht er verzweifelt einen Weg, den drohenden dreimonatigen Entzug des Führerausweises von den Behörden in seinem Heimatkanton abzuwenden. Er hofft, dass im Urteil festgehalten werde, dass er mitnichten eine «ernst­liche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer schuf und in Kauf nahm», wie es im Strafbefehl festgehalten ist.

Und verständlich wird auch, weshalb der Führerausweis so entscheidend ist für den Mann, der einen Uniabschluss in der Tasche hat, in der Wirtschaftswelt gut Fuss gefasst hatte, nach eigenen Aussagen aber dann mit dem Schritt in die Selbstständigkeit Pech hatte und 2015 in Konkurs ging, woran auch eine Scheidung einen grossen Anteil hatte.

Er habe kürzlich bei einem Kollegen in einem Start-up-Unternehmen einsteigen können. Dabei habe er bereits einige Kunden akquiriert. «Deshalb bin ich auf das Auto angewiesen.» Derzeit lebe er von 1200 Franken im Monat, die er durch einen Nebenjob erziele. Es könne doch nicht im Interesse der Behörden sein, ihn in die Abhängigkeit des Staates zu treiben, denn das wäre die Konsequenz einer Verurteilung und des Ausweisentzuges.

Der geduldige Bähler, dem es im Laufe der Verhandlung gelingt, den Angeklagten zu beruhigen, äussert Verständnis für dessen schwierige Situation. Er erklärt ihm aber anhand eines Beispiels, weshalb er nicht um eine Verurteilung herumkomme: «Jemand hat Geld in der Tasche und stiehlt 100 Franken. Dann ist er ein Dieb.» Das gelte aber auch für jemanden, der aus purer Not heraus stehle.

«Nicht mehr mein System»

Am Ende reduziert Bähler die bedingte Geldstrafe auf 190 Franken. Trotzdem bleibt es für den fehlbaren Lenker nicht bei den ursprünglichen 1100 Franken: Aufgrund von Gutachten und den Verfahrenskosten schuldet er dem Staat nun etwas mehr als 4000 Franken. Ob er sie angesichts des gewaltigen Schuldenbergs, der sich angehäuft hat, zahlen kann, ist fraglich. «Ich hoffe, dass Sie den guten Glauben noch nicht ganz verloren haben», sagte der Richter in Richtung des Verurteilten. «Die Begegnung mit Ihnen war auf persönlicher Ebene ganz angenehm», antwortete dieser. Aber das System hierzulande sei nicht mehr seines.

