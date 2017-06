«Wir sind kein elitärer Club mehr»

Service-Clubs in Burgdorf

Nebst den Lions sind drei weitere Service-Clubs in Burgdorf ­vertreten. Ebenfalls 1953 wurde der Rotary Club gegründet. Heute zählt dieser 69 Mitglieder. Unterstützt werden nationale und internationale Projekte. Wer Mitglied werden will, muss von einem Rotarier vorgeschlagen werden. Auch die berufliche Position spielt eine Rolle. «Man sollte eine leitende Stelle innehaben», sagt dessen Präsident Roger Aebi.



Frauen sind keine dabei, obwohl diese nach den Statuten nicht ausgeschlossen wären. «Das liegt wohl daran, dass es in Burgdorf einen Service-Club nur für Frauen gibt», meint Aebi. Dies sind die Soroptimistinnen. Seit 1965 sind sie in Burgdorf ansässig und zählen knapp 30 Mitglieder. Die berufstätigen Frauen setzen sich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein.



Am wenigsten lang in Burgdorf vertreten ist der Kiwanis Club. Dieser wurde 1970 gegründet und zählt heute 60 Mitglieder. Der reine Männerclub setzt sich insbesondere für die Jugend ein. Er veranstaltet das Chinderschloss, das an diesem Wochenende stattfindet, und vergibt den Musikförderpreis. Mitglied kann werden, wer zwei Götti hat. «Wir wollen Leute mit möglichst vielen unterschiedlichen Berufen», sagt Präsident Peter Blättler. rsc