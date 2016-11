Wieder ein wuchtiges Ja zum Sport

Es ist der dritthöchste Kredit, der in Langnau je gesprochen wurde. In den 1990er-Jahren hatten die Stimmberechtigten Ja gesagt zu 26,8 Millionen Franken für den ARA-Ausbau, 2011 bewilligten sie 15 Millionen für die Stadion­sanierung, und am Sonntag sagten sie Ja zu 10,95 Millionen Franken für die Realisierung der Sporthalle Oberfeld.

«Sportvorlagen kommen in Langnau gut an», stellte Gemeindepräsident Bernhard Antener (SP) fest, nachdem er das Abstimmungsresultat zur Kenntnis genommen hatte: Ansehn­liche 46,7 Prozent der Stimmberechtigten hatten sich am Urnengang beteiligt, 73,6 Prozent bewilligten den Kredit. Es wurden 2312 Ja- und 828 Nein-Stimmen gezählt.

Wichtiges Mosaikstück

Antener freute sich über die Stimmbeteiligung, obwohl sie nicht gar so hoch ausgefallen war wie 2011 beim Stadionkredit. Damals gingen 52,3 Prozent der Stimmberechtigten an die Urne, und gut 75 Prozent sagten Ja.

Aber mit dem Resultat vom Sonntag war der Gemeindepräsident mehr als zufrieden: «Wir sind froh, dass wir diese Hürde nehmen konnten und eines der grössten Infrastrukturvorhaben, die Langnau noch braucht, nun realisieren können.»

Und er wand den Stimmberechtigten ein Kränzchen: «Die Langnauer können differenzieren und wissen, wann es Zeit ist und eine Lösung stimmig ist», sagte Antener.

Sie zitterten

Obwohl in Langnau ausser der FDP sämtliche Parteien hinter dem Projekt standen, haben Bernhard Antener und sein Ratskollege Bernhard Gerber (SVP) dem Abstimmungsresultat mit einem «mulmigen Gefühl» entgegengeblickt, wie sie gestanden.

Denn insbesondere FDP-Präsident Toni Rösli hatte sich im Vorfeld starkgemacht für ein Nein. Wäre es nach ihm gegangen, würde die alte, als erhaltenswert eingestufte Halle abgerissen und an ihrer Stelle ein günstigerer Neubau erstellt.

Doch dem für die Planung zuständigen Gemeinderat Bernhard Gerber war es gelungen, das Volk davon zu überzeugen, «dass wir die gesunde Sub­stanz des Baus zu Ehren ziehen und für die Zukunft sinnvoll nutzen müssen». So wird die alte Halle nun in den geplanten Neubau integriert werden.

Rösli: «Eine Chance vertan»

Während Bernhard Gerber vom «schönsten Weihnachtsgeschenk» schwärmte, das ihm das Stimmvolk damit gemacht habe, nahm Toni Rösli das Ergebnis nüchtern zur Kenntnis. Er habe es nicht anders erwartet, sagte er, deshalb habe die FDP auch gar keine Abstimmungskampagne lanciert. «Aber hier wurde eine Chance vertan», fügte der FDP-Präsident hinzu.

Denn der Gemeinderat habe in seinen Legislaturzielen nicht nur die Sporthalle erwähnt, sondern auch, dass er mittelfristig die Steuern senken wolle.

Mit einem so teuren Projekt sei an eine Senkung nicht mehr zu denken, es werde schon schwierig, die Steueranlage überhaupt halten zu können. Rösli sprach gar von einer «Verschaukelung der Bevölkerung durch den Gemeinderat».

Tatsächlich sind es nur die Finanzen, die das Projekt noch bremsen können. Erst werde nun der Abschluss der Rechnung 2016 abgewartet, sagte Antener. Falle dieser aus wie geplant, werde der Gemeinderat die Projektierung auslösen und das Baugesuch einreichen.

Wenn dann auch die Zahlen des Budgets 2018 sowie jene des Finanzplans 2018–2022 keinen Aufschub verlangen würden, werde das Projekt weiter vorangetrieben. Bernhard Gerber rechnet mit dem Baubeginn im Jahr 2018; 2020 sollte die Halle bezugsbereit sein.

Mehrmals verzögert

Antener, der in einem Jahr das Gemeindepräsidium abgeben wird, blendete am Sonntag auch zurück in eine Zeit, die für den ­Gemeinderat nicht einfach gewesen sei – damals, als er entschied, dass die Gemeinde vor dem Bau der Sporthalle in die Sanierung der Ilfishalle investieren solle.

Danach mussten die Steuern erhöht werden, und die Sporthalle musste erneut warten. «Das waren schwierige Zeiten für den Rat», sagte Antener. «Aber im Nach­hinein zeigt es sich, dass es richtig war, die Chance mit dem Stadion damals zu packen.» Und am Sonntag brachte Antener nun auch den Kredit für die Sporthalle noch ins Trockene. (Berner Zeitung)