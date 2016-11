Wie eine weggespülte Brücke die Herzen erweichte

137'000 Franken. So viel habe die Brücke «ohne das Nebengemüse, das wir noch bezahlen mussten», gekostet, sagt Ruth Lötscher-Hirschi. Eine happige Investition kam auf sie und ihre Schwester Heidi Kunz-Hirschi zu, nachdem die Emme am 24. Juli 2014 in Schangnau zu einem Untier angeschwollen war, das auch weit unterhalb des Räblochs noch massive Schäden anrichtete.

Im Sorbach, hinter dem Dorf Eggiwil, hatte es zwei Emmeübergänge mit sich gerissen. Einer gehörte Charles von Graffenried, der andere den beiden erwähnten Schwestern.

Spektakuläre Aktion

Nicht nur von Graffenried liess eine neue Brücke erstellen, auch für die beiden Frauen war rasch klar, dass ein Ersatz hermusste. Denn in dem Graben ennet der Emme steht ein einsames Haus. Es ist das Elternhaus ihrer Mutter. Hier wohnt die 80-Jährige ganz allein – sofern nicht Verwandte im Obergeschoss Ferien machen.

Die unerschrockene Frau wollte auch nach dem Unwetter nicht ins Dorf umziehen. Also liessen die Töchter eine neue Brücke über die Emme planen. In einer spektakulären Aktion wurde im April dieses Jahres ein 15 Tonnen schweres Konstrukt mit einem Kran auf den betonierten Aufleger gesetzt.

Grosszügige Spenden

Im jüngsten Anzeiger für das obere Emmental ist ein «gerichtliches Verbot» publiziert. «Das Betreten und Befahren der Brücke über die Emme durch Unbefugte» ist demnach ab sofort verboten. Widerhandlungen können mit bis 2000 Franken gebüsst werden. Die beiden Grundeigentümerinnen wollen damit nicht Besucher abschrecken, sondern juristisch vorbeugen für den Fall, dass «auf der Brücke einmal etwas passieren könnte», wie Ruth Lötscher sagt. Denn die Brücke ziehe immer wieder Leute an.

Die Brücke weckte aber nicht nur Neugier, sondern öffnete auch Portemonnaies. Ruth Lötscher und Heidi Kunz profitierten von grosszügigen Spenden: 50'000 Franken hätten sie vom Spendenkonto erhalten, das nach dem Unwetter in Schangnau eingerichtet worden sei. Die Gemeinde Eggiwil habe nicht bloss mit der Erstellung einer Not­brücke geholfen, sondern später noch 5000 Franken an den neuen Übergang bezahlt.

Zudem habe sie die Arbeit für die Bepflanzung des Flussufers übernommen. Weitere 1000 Franken habe der Kiwanis Club Kirchberg überreicht, sagt Ruth Lötscher. Auch wenn noch offen ist, ob die verbleibenden Kosten von rund 80'000 Franken durch Beiträge aus dem Fondssuisse und vom Roten Kreuz weiter gesenkt werden können, stellt die Bauherrin fest: «Ich bin überrascht, dass so viel zusammengekommen ist.» Denn auch von privater Seite ­seien mindestens 2000 Franken eingegangen.

Spontan etwas zugesteckt

In der Coop-Filiale, in der sie arbeite, hätten ihr sowohl Arbeitskollegen als auch Kunden spontan etwas zugesteckt, nachdem sie in dieser Zeitung von dem aussergewöhnlichen Bauprojekt gelesen hätten, erzählt Ruth Löscher und sagt: «Das war berührend.» Im ganzen Unglück hätten sie und ihre Mutter enorm viel Unterstützung erfahren. (Berner Zeitung)