Wenn sich Vogelfreunde auf der Alp treffen

«Da, ein Gimpel», sagt Markus Krähenbühl. Obwohl nicht viel mehr am Himmel zu sehen ist als ein fliegender Punkt, erkennt er die Vogelart. Schnell nimmt er sein Fernglas zur Hand und schaut durch: «Es ist ein Weibchen.» Er erkenne das Geschlecht am schlichten braunen Gefieder. Denn die Männchen hätten eine rote Brust.

Der Tierfreund ist nicht alleine: Auch Heinz Weber schaut gespannt in den Himmel. Er ist extra mit zwei Kollegen aus dem aargauischen Zofingen auf die Alp Hinterarni in Wasen angereist, um dem Naturspektakel zuzusehen. Für ihn sei das Beobachten der Vögel wie eine Sucht, so Weber. Denn es sei faszinierend, den gefiederten Tieren zuzuschauen und ihr Verhalten zu studieren.

Das bestätigt auch Ruedi Spycher, der mit seiner Frau Christine aus Wyssachen hergekommen ist. «Wenn man bedenkt, dass die Schwalben jeweils Tausende von Kilometern zurücklegen, um in Afrika zu überwintern.» Und im Frühling bei ihrer Rückkehr in die Schweiz Jahr für Jahr immer in den gleichen Stallungen brüten würden, so sei das schon unglaublich. Auch begründeten Heinz Weber und Ruedi Spycher unisono, dass die Faszination der Vögel auch mit ihrer Liebe zur Natur zu tun habe.

Kolkraben waren die Ersten

Die Vogelfreunde haben sich nicht zufällig auf der gut 1200 Meter über Meer gelegenen Alp eingefunden. Denn am Wochenende fanden die internationalen Zugvogelbeobachtungstage statt. Markus Krähenbühl war bereits gegen acht Uhr oben. Einerseits aus persönlichem Interesse. «Das Verhalten der Vögel zu beobachten, ist für mich extrem spannend.»

Andererseits, weil er Mitglied des Natur- und Vogelschutzvereins Wasen ist, der auf der Alp einen Beobachtungsposten eingerichtet hat. Die ersten Vögel, die er gesehen habe, seien Fichtenkreuzschnäbel gewesen, sagt Krähenbühl und korrigiert im gleichen Atemzug: «Ach nein, die ersten waren zwei Kolkraben.»

Gutes Flugwetter

Mittlerweile ist schon fast elf Uhr. Gegen die Mittagszeit lasse der Zug nach. Erst gegen Abend, wenn verschiedene Singvögel aufbrechen, um die Nacht durchzufliegen, bekomme man wieder mehr Tiere zu Gesicht, erklärt Krähenbühl. Auch habe das Wetter einen Einfluss: «Wenn es regnet oder ein starker Wind weht, bleiben die Vögel am Boden, um ihre Kräfte zu sparen.»

Am Samstag jedoch ist gutes Flugwetter: Immer wieder hört man Anwesende rufen: «Buchfinken 15 Stück», oder «Schwalben zwei Tiere». Fein säuberlich werden die Zahlen von einem Vereinsmitglied in einem Buch notiert. Diese Angaben werden am Sonntagabend an die Vogelwarte Schweiz weitergeleitet.

Flugrufe erkennen

Die ganz geübten Beobachter müssen nicht zwingend zum Fernglas greifen, um die Vogelart zu bestimmen. Vogelexperte Christian Roesti erkennt die ­Vögel an ihren Flugrufen. Beim Buchfink sei es beispielsweise «Tschüp». Es brauche jedoch schon jahrelange Felderfahrung, um die Laute zu erkennen, räumt der Biologe ein, der den Besuchern Fragen rund um die Vogelwelt beantwortet. Auch betont der Experte, dass viele der gesehenen Vögel den Sommer in den Nachbarländern verbracht hätten: «Die Schweiz ist nur eine Raststätte auf ihrer Reise in wärmere Gefilde.»

(Berner Zeitung)