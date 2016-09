Wasserdiebe werden jetzt zur Kasse gebeten

Die Sommerhitze ist kaum mehr auszuhalten. Weit über 30 Grad im Schatten, und der Schweiss läuft in Strömen über Stirn und Rücken. Zum Glück steht ein Wasserbassin im Garten, das schnell für eine Abkühlung sorgen kann. Dafür muss es aber erst noch gefüllt werden, doch mit dem Gartenschlauch dauert dies ewig. Der schlaue Hitzeleidende denkt sich: Weshalb habe ich einen Hydranten in unmittelbarer Nähe meines Grundstücks, wenn nicht zum Eigenbedarf?

Vierkantschlüssel genügt

Kaum gedacht, ist schon der Vierkantschlüssel, den er seit seiner Lehre zum Sanitärinstallateur stets am Schlüsselbund trägt, angesetzt, und das Wasser ergiesst sich in den Pool. Als dieser fast voll ist, will der Bassin­besitzer den Hahn wieder zudrehen, doch es gelingt ihm nur oberflächlich. Er ist kein Fachmann, und deshalb fliesst das Wasser weiter, jetzt aber in den Boden. Als ein Brunnenmeister bei einem Kontrollgang dies bemerkt, ist es schon zu spät. Der ganze Hydrant muss freigelegt werden und die Reparaturkosten belaufen sich auf über 5000 Franken.

«Die Leute müssen anmelden, wenn sie Hydrantenwasser verwenden möchten.»



Walter Rentsch, Präsident des Gemeindeverbands Wasserversorgung Zollbrück

Solche oder ähnliche Fälle ereigneten sich in letzter Zeit in Zollbrück öfters. Unbefugte verfügten über Hydranten, als wären diese öffentliche Brunnen, an denen man sich ohne Bedenken bedienen darf. Dem ist aber nicht so. «Die Leute müssen anmelden, wenn sie Hydrantenwasser verwenden möchten», erklärt Walter Rentsch, Präsident des Gemeindeverbands Wasserversorgung Zollbrück, «dann wird er für sie geöffnet und nach Gebrauch auch wieder fachgerecht abgeschlossen.» Zudem sei das Wasser auch nicht kostenlos, so bezahle der Verbraucher fünf Franken pro Kubikmeter.

1000 Franken Busse

Dass sich teilweise Strassenputzequipen selbst bedienen würden, stelle indessen kein Problem dar, stellt Rentsch klar: «Die wissen, wie man einen Hydranten behandelt, und schreiben auch auf, wie viel Wasser sie verbraucht haben.» Damit der unbefugte Wasserkonsum in Zukunft abnimmt, wurde nun ein Bussensystem eingeführt, durch welches unerlaubtes Benützen mit bis zu 1000 Franken gebüsst wird, hinzu kommen allfällige Reparaturkosten, die auch einmal mehr als 5000 Franken betragen können. (Berner Zeitung)