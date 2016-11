Vorerst will Stämpfli nur Parkplätze bauen

Noch ein Ärztehaus?

Nicht nur auf dem Stämpfli- Areal wurde in den letzten Monaten zusammen mit der Gemeinde Langnau geplant, auch über einem Areal am Bärenplatz brüten verschiedene Köpfe seit langem.



Und auch dort war die Rede davon, dass dereinst ein Ärztehaus realisiert werden könnte. Die Migros hat die Parzelle, auf der sie früher ihre Do it + Garden-Filiale betrieben hatte, vor zwei Jahren zwei Langnauer Firmen verkauft: der Werk-Architekten-Genossenschaft und der Lehmann AG Baumanagement.



Laut Thomas Kaufmann vom Architekturbüro steckt das Projekt immer noch im Gutachterverfahren, in dem die Migros, die Gemeinde und die Denkmalpflege involviert seien. Er hofft, bis im Februar oder März erstmals mit Ideen an die Öffentlichkeit treten zu können. Danach müsse aber noch eine Überbauungsordnung ausgearbeitet werden.



Kaufmann rechnet mit einem Baubeginn Ende 2018 oder Anfang 2019. Er geht davon aus, dass vor allem Wohnungen gebaut werden. Ein Ärztehaus werde aktuell nicht forciert, könnte aber immer noch realisiert werden, sagt er auf Anfrage.