Verteidiger: Angeklagte befürchtete Vergewaltigung

Zwei Jahre nach dem Tötungsdelikt an einem Spanier in Oberburg steht eine junge Brasilianerin vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen vorsätzlicher Tötung.

Die Verteidigung plädiert auf eventualvorsätzlichen Totschlag durch Notwehrexzess. Angemessen sei dafür eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Das Regionalgericht in Burgdorf will das Urteil am kommenden Freitag (7. Juli) verkünden.

Bei der Beschuldigten handelt es sich um eine 28-jährige Frau, die einige Tage nach der Tat im Mai 2015 gefasst wurde. Sie legte damals ein Geständnis ab. Vor Gericht erklärte sie am Dienstag, sie könne nicht darüber sprechen, was damals in der Wohnung des Spaniers in Oberburg vorgefallen sei. Die Erinnerung lasse sie im Stich.

Der 41-jährige Spanier sei bloss ein Kollege gewesen, erklärte die Frau. «Mehr war nicht.» Am Tatabend hätten sie in einer Bar in Burgdorf zusammen geplaudert. Nach Beizenschluss seien sie im Taxi nach Oberburg gefahren, um in der Wohnung des Spaniers weiterzutrinken.

Eskalation nach Streit

Warum es zum Streit kam, ist unklar. In einer schriftlichen Erklärung hatte die Frau angegeben, sie habe sich sexuell bedrängt gefühlt. Laut Staatsanwalt ist auch möglich, dass sich der Streit um Sex gegen Geld drehte - oder um etwas ganz anderes.

Laut Anklage gelang es der Frau, ein Küchenmesser zu behändigen und den Mann von hinten zu überrumpeln. Sie begann, auf den Spanier einzustechen. Als dieser nach über 20 Messerstichen am Boden lag und um sein Leben rang, «kümmerte sich die Beschuldigte in keiner Weise um ihn».

Vielmehr habe sie das Opfer vor ihren Augen zu Grunde gehen lassen. Darauf habe sie die Tatwaffe zusammen mit weiteren Dingen aus der Wohnung eingepackt und und das Weite gesucht. Die Leiche wurde erst Tage später entdeckt, die polizeilichen Ermittlungen führten rasch zur mutmasslichen Täterin.

«Hinterhältig vorgegangen»

Für die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau liegt ein Fall von vorsätzlicher Tötung vor. Die Beschuldigte habe während des Streits den Entschluss gefasst, den Mann umzubringen. Sie sei hinterhältig vorgegangen, habe ohne Vorwarnung zugestochen und das Opfer dann verbluten lassen, sagte Staatsanwalt Sandro Righetti.

Anders sah es Verteidiger Bruno Lehmann. Seine Klientin habe eine Vergewaltigung befürchtet, das habe sie plausibel dargelegt. In Bedrängnis habe sie sich zum Überraschungsangriff entschlossen. Mit ihrem Vorgehen habe sie zwar die Grenzen der Notwehr überschritten, doch von vorsätzlicher Tötung könne man nicht sprechen. Vielmehr habe die Frau im Notwehrexzess den Tod des Mannes in Kauf genommen.

Genugtuung gefordert

Privatklägerin in dem Verfahren ist die halbwüchsige Tochter des Spaniers. Ihr Anwalt fordert eine Genugtuung von mindestens 25'000 Franken. Für ihn handelt es sich um Mord, wie er in seinem Plädoyer ausführte.

Der Brasilianerin droht auch noch eine Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand. Wenige Tage vor der Tat in Oberburg soll sie eine elektrische Zahnbürste ohne Bürstenaufsatz verwendet haben, um ihrem Ehemann mehrere Hautverletzungen zuzufügen. Laut ihrem Verteidiger tat sie das ebenfalls in Notwehr. (nik/sda)