Verein übt Kritik und siegt auf der ganzen Linie

171 Personen nahmen an der Gemeindeversammlung Trachselwald teil. Das sind 23,14 Prozent der Stimmberechtigten. «Ein neuer Rekord», stellte Gemeindepräsidentin Kathrin Scheidegger fest. Der Grossaufmarsch kam nicht überraschend: Die geplante Teilrevision des Organisationsreglements (OgR) und der Verkauf des Schulhauses Thal bargen «viel Zündstoff», wie Scheidegger sagte.

Der Gemeinderat war sich dessen bewusst. Nicht zuletzt, weil der Ende März gegründete Verein Trachselwald.info, der vorher als «Gruppe interessierter Trachselwalder Bürger» mehrmals die Gemeindeversammlung aufgemischt hatte, eine eigene Botschaft verfasst und diese vor der Versammlung in die Briefkästen gesteckt hatte.

Keine Urnenabstimmung

Bevor die Diskussionen, die stets sachlich geführt wurden, begannen, wurde die Jahresrechnung 2016 genehmigt. Diese weist ein Minus von knapp 59'000 Franken aus. Danach war die Reihe an der Teilrevision des Organisationsreglements.

Wobei der Fokus hier auf dem Artikel «Einführung der Urnenabstimmung» lag. Der Gemeinderat wollte Geschäfte über 500'000 Franken, die bislang mit Handzeichen an der Gemeindeversammlung beschlossen wurden, an die Urne bringen.

Der Rat war überzeugt, dadurch die Stimmbeteiligung zu erhöhen. «Der Infoteil in den Abstimmungsunterlagen ist grösser als der an den Gemeindeversammlungen», so ein weiteres Argument von Scheidegger.

Doch Christoph Gasser, der als Sprecher des Vereins Trachselwald.info fungierte, konnte der Urnenabstimmung nichts Positives abgewinnen. In seiner Präsentation sprach er vom Abbau der direkten Demokratie.

Er bemängelte, dass an der Urne nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden könne. «Häufig haben Geschäfte mehrere Aspekte, einen Teil findet man gut, einen Teil weniger.» Änderungs- oder Rückweisungsanträge wären nicht mehr möglich.

Geheime Abstimmung

Gasser fragte den Gemeinderat zudem, warum die seit zwei Jahren angesagte Totalrevision des OgR zugunsten der Teilrevision zurückgestellt worden sei.

«Seit Anfang Jahr ist der Gemeinderat neu zusammengestellt», antwortete Kathrin Scheidegger. Um der Urnenabstimmung eine Chance zu geben, sei man quasi einen Schritt zurückgegangen und habe sich für die Teilrevision ent­schieden.

Während der Gemeinderat die Annahme der Teilrevision beantragte, stellte Gasser den Antrag, sie zugunsten der geplanten Totalrevision abzulehnen. Auch forderte er eine geheime Abstimmung.

Nach der Auszählung der Stimmzettel war klar: Die Urnenabstimmung ist, wenigstens vorläufig, kein Thema mehr. Und der Gemeinderat muss sich an die Ausarbeitung der Totalrevision des OgR machen.

Umzug prüfen

Vom Tisch ist auch der Verkauf des Schulhauses Thal. Der Gemeinderat hatte von Anfang an schlechte Karten, denn schon im Dezember 2015, als es um das gleiche Geschäft ging, wurde an der Gemeindeversammlung ein Rückweisungsantrag gestellt und gutgeheissen.

Nun startete der Rat einen neuen Versuch. Er wollte das Schulhaus zu einem Preis von mindestens 650'000 Franken verkaufen. «Die Liegenschaft ist abgeschrieben», sagte Gemeinderat Matthias Moser.

Bei einem Verkauf entstünde eine Freisetzung von stillen Reserven, was das Eigenkapital von 2 Millionen Franken auf rund 2,7 Millionen erhöhen würde. «Was bedeutet diese Einnahme für den Finanzausgleich?», so die Frage von Trachselwald.info-Sprecher Gasser.

Die Gemeinde hänge stark am Tropf des Kantons. Sechs von zehn Franken die man jährlich ausgebe, würden vom Finanzausgleich berappt. Mehr Einnahmen hätte die Kürzung des Finanzausgleiches zur Folge, so die Vermutung von Gasser, der mehrmals betonte, dass es dem Verein ein Anliegen sei, dass die öffentliche Nutzung des Schulhauses erhalten bleibe.

«Dann sollen doch alle, die das Schulhaus behalten wollen, die Liegenschaft gemeinsam kaufen und eine AG gründen», fand ein Anwesender zu vorgerückter Stunde. Doch ein Grossteil der Stimmberechtigten schloss sich der Meinung des Vereins an und bodigte auch diesen Antrag des Gemeinderates.

Und nicht nur das: Nun muss eine Sonderkommission eingesetzt werden, die aus drei Befürwortern und einem Gemeinderatsmitglied besteht. Die Kommission muss einen allfälligen Umzug der Gemeindeverwaltung ins Schulhaus prüfen und die marktgerechte Vermietung der bleibenden Räume. (Berner Zeitung)