Über das Emmental und die Welt

Der Verleger

Er nimmt Beiträge an, lehnt andere ab, vergibt Aufträge für Artikel und stellt so alljährlich das Programm zusammen – Markus F. Rubli vom Licorne-Verlag, seit mehr als zwei Jahrzehnten der Herausgeber des Alpenhornkalenders.



«Bereits im Januar geht es los mit der Planung für die nächste Ausgabe», erklärt Rubli, der also bereits an der Ausgabe 2018 werkelt. Die Kriterien für die Auswahl der Geschichten fasst er so zusammen: «Der Alpenhornkalender ist ein Heimatbuch.» In ihm soll alles Platz finden, was in den Printmedien sonst eher zu kurz kommt, zum Beispiel Geschichtliches, Porträts, aber auch Texte fürs Gemüt. «Natürlich schauen wir dabei über die Grenze des Emmentals hinaus, die Welt hört ja nicht in Huttwil auf.»



Gedruckt wird der Alpenhornkalender in einer Auflage von ­etwa 18 000 Exemplaren. Der grosse Teil davon geht an Abonnenten, erhältlich ist er aber auch an Kiosken, in Buchhaltungen und Papeterien – oder direkt beim Verlag.we