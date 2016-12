Treuhänder wollte (zu) viel Geld

Der Name Bütikofer ist in der Burgdorfer Gastroszene bekannt und wird nicht zuletzt mit dem Restaurant Hallenbad und dem Markthalle-Catering in Verbindung gebracht. Beides waren lange wichtige Standbeine der Bütikofer Gastro GmbH. Des Weiteren führte das Unternehmen eine Zeit lang die Stadion-Beiz Overtime in der Localnet-Arena sowie das Tex-Mex-Lokal Durango an der Schachenstrasse in Lyssach.

Doch nach und nach zog sich Geschäftsführer Jürg Bütikofer aus der Restaurationsgastronomie zurück und konzentrierte sich fortan auf seinen Ämme-Partyservice. Anfang Jahr zog er sich aus dem Restaurant Hallenbad, seinem letzten Lokal, zurück und überliess den Betrieb der Markthalle Burgdorf AG.

Was einem grossen Teil der ­Öffentlichkeit bislang nicht bekannt gewesen sein dürfte: Gegen die Bütikofer Gastro GmbH war im Oktober ein Konkursverfahren eröffnet worden. Ein Gläubiger hatte das Unternehmen betrieben. Letzte Woche wurde das Konkursverfahren geschlossen, die Firma existiert nicht mehr.

«Unrealistische Forderung»

Jürg Bütikofer erklärt auf An­frage, dass ihn sein ehemaliger Treuhänder wegen einer offenen Rechnung betrieben habe. Die Forderungen, die dieser gestellt habe, seien dermassen unrealistisch gewesen, dass er sich ge­weigert habe, die Rechnung zu bezahlen, so Bütikofer.

Mit seiner Aemme-Handels-GmbH und dem dazugehörenden Ämme-Partyservice hat Bütikofer in der Gastronomie längst wieder Fuss gefasst. Neben Caterings führen er und sein Team saisonal das Giessenbadbeizli in Belp und das Badibeizli in Kirchberg. (Berner Zeitung)