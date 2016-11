Tantraparadies: Wird bald länger massiert?

Bis der erotische Massagesalon am Lindenweg in Aefligen im April eröffnen konnte, war es ein langer und steiniger Weg. Fast anderthalb Jahre bemühten sich die Hausbesitzer sowie die Salon­betreiberin Monika Blaser um eine Bewilligung. Dutzende Einsprecher und auch die Gemeinde wehrten sich jedoch gegen das Vorhaben (wir berichteten). Seit sieben Monaten läuft nun der Betrieb im Tantraparadies, wie Blaser ihren Salon nennt. In dieser Zeit blieb es ruhig in Aefligen, nachdem das Thema die Bevölkerung monatelang in Aufruhr versetzt hatte.

Zwei Stunden länger

Jetzt könnte der erotische Massagesalon wieder zum Dorfgespräch werden. Denn es gibt ­Neuigkeiten: Betreiberin Monika Blaser will die bisherigen Öffnungszeiten um zwei Stunden ausdehnen. Ein entsprechendes Gesuch wurde im letzten Amtsanzeiger publiziert und liegt bei der Gemeinde öffentlich auf. Die Einsprachefrist läuft bis zum 19. Dezember.

Das Regierungsstatthalteramt bewilligte den Massagesalon ­Ende 2015 mit folgenden Betriebszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr, sonntags geschlossen. Die Bewilligung ist auf fünf Jahre befristet. Blaser möchte nun die Öffnungszeiten verlängern, unter der Woche bis 22 statt 20 Uhr, am Samstag bis 20 statt 18 Uhr.

Wann genau ist Schluss?

Das entspreche einem Bedürfnis der Kundschaft, sagt sie. «Es gibt immer wieder Kunden, die länger als bis acht Uhr bleiben möchten oder später kommen wollen.» Mit ihrem Gesuch will Blaser zudem eine offene Frage klären: Wann darf der letzte Kunde in den Massagesalon kommen? «Am Anfang ging ich davon aus, dass der letzte Termin um 20 Uhr sein kann. Ich muss jedoch um 20 Uhr schliessen, also müssen dann auch alle Kunden weg sein.» Blaser hofft, dass das Statthalteramt diese Einschränkung mit dem aktuellen Bewilligungsverfahren aufhebt und ihr längere Öffnungszeiten gewährt. Auch Aefligens Gemeinderatspräsident Urs Frank betont, es sei wichtig, die Frage zu klären, wann genau der Salon schliessen müsse.

«Wenn es viele ­Einsprachen gibt, dann ziehe ich das Gesuch wohl zurück.»



Monika Blaser

Tantraparadies, Aefligen

Max Gerber, im Regierungsstatthalteramt Abteilungsleiter Bauwesen, erklärt dazu: Um 20 Uhr müsse der Betrieb schliessen, somit dürften danach keine Kunden mehr empfangen werden respektive müssten diese dann den Salon verlassen. «Das Gesuch hat nun zum Ziel, um 20 Uhr noch Termine zu vereinbaren und um 22 Uhr den Salon zu schliessen», so Gerber.

Im Bewilligungsverfahren gehörte die Gemeinde zu den Einsprechern. Zum neuen Gesuch des Tantraparadieses kann der Gemeinderatspräsident aber noch nichts sagen: «Heute Abend haben wir eine Gemeinderatssitzung. Wir werden das Gesuch diskutieren.» Er könne sich zudem gut vorstellen, dass der Massagesalon auch an der Gemeindeversammlung am 8. Dezember wieder zur Sprache komme, so Frank.

Zeiten sind verhandelbar

Das Gesuch von Monika Blaser für längere Öffnungszeiten überrascht ohnehin. Denn der Regierungsstatthalter bewilligte den Salon ursprünglich mit den jetzigen Betriebszeiten als Auflage. Gerber sagt allerdings, die Öffnungszeiten des erotischen Massage­salons seien verhandelbar. Sie sind also trotz der Auflagen nicht in Stein gemeisselt.

Die Inhaberin könne jederzeit ein Gesuch stellen, um diese Zeiten zu ändern. Es bestehe natürlich das Risiko, dass wie bereits beim ersten Gesuch viele Einsprachen eingereicht würden, so Gerber. Doch rein rechtlich spreche nichts gegen das Gesuch. Um eine Entscheidung zu treffen, werde dann auch die Gemeinde miteinbezogen.

Nicht mehr Verkehr

Laut Monika Blaser hat sich der Sturm, der im Bewilligungsprozess aufgezogen ist, mittlerweile gelegt. Sie habe keine Probleme mit der Nachbarschaft, versichert sie. Doch auch Blaser ist sich bewusst, dass ihr Gesuch um längere Öffnungszeiten wieder zu Einsprachen führen kann. «Wenn es viele Einsprachen gibt, dann ziehe ich das Gesuch wohl zurück.» Sie habe keine Lust auf ein erneutes, monatelanges Verfahren.

Die Inhaberin des Massagesalons hofft jedoch, dass sich die zuständigen Personen des Statthalteramtes vor Ort ein Bild über den Betrieb machen. Denn sie ist überzeugt: «Wir stören die Anwohner nicht.» Und auch vom befürchteten Mehrverkehr, den ihr Salon laut den Einsprechern verursachen werde, spüre sie nichts. Sie habe ohnehin nicht das Gefühl, dass es im Quartier zu viel Verkehr gebe. Und wenn, sei nicht das Tantraparadies dafür verantwortlich.

Geschäft läuft nicht schlecht

Grundsätzlich ist Monika Blaser mit den ersten Monaten ihres erotischen Massagesalons zufrieden. «Es dürften zwar mehr Kunden kommen, aber immerhin läuft der Betrieb so, dass ich alles bezahlen kann.» Sie habe zurzeit sehr gute Frauen im Betrieb, sagt sie. Zwischen drei und fünf Frauen arbeiten laut Blaser jeweils im Massagesalon.

Bei einem Besuch dieser Zeitung im Frühling erklärte sie, wie die Tantramassagen ablaufen: Der ganze Körper werde massiert, auch der Intimbereich, es handle sich um ein Ritual. Dabei seien die Gäste, wie sie ihre Kunden nennt, «früher oder später nackt». Ebenso enthülle sich irgendwann die Masseurin. Je nach Masseurin und Gast könne es zu Sex kommen. «Aber nur mit Schutz.» (Berner Zeitung)