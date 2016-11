Statt «Leonie» wartete die Polizei

Einsicht? Reue? Schuldbewusstsein? Nichts davon liess der 34-jährige Luzerner erkennen, der sich am Dienstag vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten musste. Teilnahmslos sass er vor seinem Pflichtverteidiger. Mit ans Arrogante grenzender Patzigkeit beantwortete er die Fragen von Richter Samuel.

Sexuelle Handlungen mit einem Kind warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, doch der An­geklagte wirkte, als ob es um ein überfahrenes Rotlicht gehen würde. Irgendwie, so schien es, nimmt er der Kantonspolizei Bern noch immer übel, dass sie ihm eine Falle gestellt hat, in die er am 4. Februar des letzten Jahres blind vor Lust tappte.

Damals betrat der Vater einer vierjährigen Tochter ein Solarium in Burgdorf. Dort hatte er sich mit seiner Internetbekanntschaft «Leonie Schuhmann» zum Oralsex verabredet. Im Studio wartete jedoch nicht ein ­dreizehnjähriges Mädchen auf ihn, sondern die Polizei. «Leonie Schuhmann», musste der Mann erkennen, existierte nicht. Als «Leonie» hatte sich im Chat ein Ermittler ausgegeben, der dem Treiben des Unholdes ein Ende setzen wollte.

Zu viel freie Zeit

«Angenommen, ein Erwachsener würde sich genauso an Ihr Kind heranmachen, wie Sie sich an ‹Leonie› herangemacht haben: Wie würden Sie reagieren?», wollte Schmid vom Angeklagten wissen. «Ich würde ihn anzeigen und dem Kind ‹wüst sagen›.»

Wie er verhindern wolle, dass «so etwas» je wieder vorkomme, erkundigte Schmid sich weiter. «Ich verhalte mich ganz normal, wie jeder andere auch.» Bei einer Einvernahme hatte er zu Protokoll gegeben, dass er pädophile Männer für «krank» halte. Er ­selber würde sich jedoch nicht als «krank» bezeichnen, teilte er vor Gericht mit.

«Mir ging es ­damals einfach nicht so gut, und ich hatte viel freie Zeit.» Mit dieser Er­klärung gab sich ­offenbar auch die Ehefrau des Beschul­digten zufrieden. Sie habe auf die Verhaftung recht ­gelassen ­reagiert und «nur gesagt, ich soll nie mehr so einen Scheiss machen», behauptete der Mann.

Weil der Beschuldigte geständig war und die Verteidigung sich mit der Anklagebehörde vorab auf ein Strafmass hatte einigen können, wurde der momentan Arbeitslose in einem abgekürzten Verfahren juristisch zur Rechenschaft gezogen. Wie von den Parteien ausgehandelt, verurteilte Samuel Schmid ihn zu einer ­bedingten Geldstrafe von 16'600 Franken, einer Busse von 4100 Franken und zur Bezahlung der Verfahrenskosten von 10^'000 Franken.

«Ehrlich gesagt: Ich habe bei Ihnen kein gutes Gefühl», gab Schmid dem Verurteilten mit auf den Weg. «Ich kann nur hoffen, dass die zwei Wochen, die Sie in Untersuchungshaft verbringen mussten, und die Strafe, die Sie nun erhalten haben, als Warnschüsse genügen», fügte er an. «Falls Sie je wieder ein Reissen nach Minderjährigen verspüren: Suchen Sie sofort Hilfe, denn nächstes Mal wandern Sie ins ­Gefängnis.» (Berner Zeitung)