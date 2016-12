Stadtverwaltung steht wegen Abfallsündern in der Kritik

Heinz Schär ist ein gebranntes Kind, wenn es um die illegale Entsorgung von Papier geht. Die Stadt Burgdorf brummte ihm eine Busse von 100 Franken auf, weil er Werbung, die in seinem Hauseingang deponiert worden war, in einen öffentlichen Abfalleimer warf.

Doch weil er die Busse nicht bezahlte, musste der bis dahin unbescholtene Frühpensionär Anfang dieses Jahres eine eintägige Haftstrafe verbüssen (wir berichteten). Im aktuellen Fall sind die Vorzeichen umgekehrt: Diesmal ist es Schär, der der Stadt etwas vorwirft.

Er, der in der Oberstadt wohnt, hat nämlich festgestellt, dass es aus­gerechnet bei der Baudirektion «eine grosse Diskrepanz zwischen dem Ausüben von Rechten und dem Wahrnehmen von Pflichten» gebe. Denn noch Tage und Wochen nach einem Grossanlass, wie etwa dem Nachtmarkt, «häuft sich der Abfall in den Strassen und Gassen der Stadt – besonders der Oberstadt – und bleibt dort oft sehr lange ­liegen».

Schär bittet in einem von 62 Personen unterzeichneten Brief an die Stadtverwaltung höflich darum, «dafür zu sorgen, dass der Müll zügig weggeräumt und gegen die ‹Ghüdersünder› vorgegangen wird». Wenn auf der Website der Stadt unter dem Titel sauberes Burgdorf schon zu lesen sei, «ein wichtiges Merkmal für die Lebensqualität in einer Gemeinde ist ein gepflegtes Ortsbild», dann müsse auch entsprechend gehandelt werden.

Häufiger putzen kostet

«Heinz Schär hat an sich recht: Nach dem letzten Nachtmarkt war es wirklich ‹gruusig›», ­reagiert Peter Hänsenberger, Chef der Burgdorfer Baudirektion, auf die Kritik. Weil seiner Meinung nach das Kehricht­entsorgungskonzept des Nachtmarktes nicht richtig umgesetzt wurde, «werden wir mit den Verantwortlichen zusammenkommen und nach Verbesserungen suchen».

Fakt sei, betont Hänsenberger, dass in der Pfisterngasse eine Schuttmulde aufgestellt worden sei, in welche nach dem Markt sämtlicher Abfall hätte hineingeworfen werden müssen. Weil auch die Gassen stark verdreckt gewesen seien, «werden wir jetzt mit der Vereinigung Pro Burgdorf schauen, welche ­zusätzlichen Massnahmen ergriffen werden müssen».

Für Peter Hänsenberger ist eines klar: Wenn die Forderung von Heinz Schär umgesetzt werden soll, «muss die Stadt die Reinigung ­intensivieren, was zu zusätzlichen Arbeitsstunden und damit zu Mehrkosten führen wird». Mit dieser Frage werde sich der Gemeinderat befassen müssen.

«Slumartige Schmutzecke»

Mit ihrer Kritik sind Heinz Schär und die 62 Mitstreiter nicht ­allein. Bereits im Mai hatte sich Marlis Lauffer, die Besitzerin des Altstadthauses an der Schmiedengasse 6, bei der städtischen Baudirektion über die Zustände in der Pfisterngasse beschwert.

Mit Befremden habe sie neben ihrem Hauseingang eine Menge Gerümpel und Abfälle unbekannter Herkunft liegen gesehen. Ende Oktober beschwerte sich die Hausbesitzerin erneut über die «slumartige Schmutzecke».

Die Kehrichtentsorgung sei in diesem Teil der Pfisterngasse auch für die Baudirektion ein schwieriger Ort, gibt Hänsenberger in seiner Antwort der Kritikerin recht. Trotz mehrmaligen Hinweisen und obwohl eine Kehrichtentsorgungsstelle rund um die Uhr zur Verfügung stehe, hätten die Bewohner ihr Verhalten nicht geändert.

Allerdings könne es auch nicht sein, «dass illegal abgelagerter Kehricht einfach so von der öffentlichen Hand entsorgt wird. Dies würde das ille­gale Handeln nur noch unter­stützen.» (Berner Zeitung)