Spezialfirma mit neuen Partnern

Wenn es um das Einsammeln von Kehricht geht, dann wissen die Fachleute der DRM Kommunaltechnik AG in Kirchberg Bescheid. Seit 1997 werden dort entsprechende Sammelfahrzeuge für Kommunen und Private fertiggestellt und revidiert. «Mit rund 25 Prozent Marktanteil sind wir diesbezüglich einer der führenden Dienstleister in der Schweiz», sagt der langjährige Firmenchef Mario Dramisino.

Im Alter von 67 Jahren will der Gründer nun kürzertreten und hat im Rahmen einer Nachfolgeregelung mit der Getag Entsorgungstechnik AG aus Fulenbach SO einen Teilhaber gefunden. Die Getag AG ist eine Handelsfirma, die für die Bereiche Recycling- und Entsorgungstechnik Lösungen anbietet. «Damit wollen wir die Firma breiter aufstellen», erläutert Mario Dramisino.

Synergien nutzen

Konkret heisst dies, dass Peter Grepper, Mitglied der Geschäftsleitung der Getag, gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Rolf Schneider und Mario Dramisino die Aktien der DRM Kommunaltechnik AG im Industriegebiet Neuhof per 1. Juni übernommen hat. Peter Grepper und Rolf Schneider legen Wert darauf, dass sie private Aktionäre sind und sich die Getag AG operativ nicht in die DRM Kommunaltechnik AG einbringen wird.

Neuer Geschäftsführer ist Rolf Schneider. Der 49-Jährige wohnt in Hägendorf SO und hatte die auf technische Dämmung spezialisierte Firma Willy Schneider AG in Olten geleitet. Der bisherige Firmenchef Mario Dramisino bleibt Teilhaber und Mitglied im Verwaltungsrat. «Mit der Beteiligung können wir einige Synergien nutzen, die beiden Firmen werden aber weiterhin völlig unabhängig arbeiten», erklärt der neue Geschäftsführer Rolf Schneider.

Firmensitz bleibt

Mit der Nachfolgeregelung will die Firma vorab den Standort in Kirchberg mit derzeit zwölf Mitarbeitenden sichern und möglichst auch stärken. «Wir können uns mittelfristig einen Ausbau vorstellen», so Schneider weiter. Insbesondere in Sachen elek­trisch betriebener Kehrichtfahrzeuge. «Wir spüren ein gewisses Interesse vonseiten der Kommunen», betont der Geschäftsführer. Dessen Ziel es ist, in den nächsten vier bis fünf Jahren rund zehn neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Die DRM Kommunaltechnik AG zählt Städte wie Bern, Zürich oder Lugano zu den Kunden. So sind zum Beispiel in Zürich 20 Kehrichtsammelfahrzeuge aus der Werkstatt in Kirchberg unterwegs. Wie der neue Geschäftsführer weiter ausführt, werden pro Jahr gegen 12 neue Fahrzeuge nach Kundenwunsch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Lieferanten gefertigt. «Wir haben das Ziel, die Produktion auf rund 24 Kehrichtsammelfahrzeuge zu steigern», sagt Rolf Schneider.

Für Service und Unterhaltsarbeiten betreibt die Firma nebst dem Hauptsitz in Kirchberg schweizweit vier weitere Stützpunkte.

Zuerst ein Einmannbetrieb

Das im Jahre 1997 von Mario Dramisino als Einmannbetrieb gegründete Unternehmen erwirtschaftet derzeit einen Umsatz von jährlich knapp 4 Millionen Franken. (Berner Zeitung)