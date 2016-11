Simon will sich für Controlling starkmachen

In ihrem Amtsjahr als Regierungspräsidentin tourt Beatrice Simon durch den Kanton. Jeden Monat besucht sie eine Institution. Gestern war das Wohnheim des Zentrums Bäregg an der Reihe. Für die Aufnahme von 50 Jugendlichen eingerichtet, beherbergt es aktuell 11 Mädchen und 37 Knaben im Alter von 14 bis 18 Jahren. Stephan Zihler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Zentrum Bäregg GmbH, hatte mit der Finanzdirektorin bereits einen Schulbesuch absolviert, als er sie auf der Bäregg ins Logistikzentrum führte.

Hier müssten sich die Jugendlichen stets an- oder abmelden, hier erhielten sie aber auch das Material, um ihre Ämtchen auszuführen. Bis um 20 Uhr müssten diese erledigt sein, erfuhr die ob den klaren Strukturen beeindruckte Regierungsrätin. Sie wurde in die Waschküche geführt, wo sie erfuhr, wie die Jugendlichen im Umgang mit dem Wäschewaschen angelernt würden. Und sie staunte, als man ihr in der Küche mitteilte, viele würden ihr Abendessen in Gruppen – unter Anleitung – jeweils selber zubereiten.

Die Spuren im Internet

Nachdem sie auch einen Blick in ein Zimmer hatte werfen können, das sich drei Mädchen teilen, wurde Beatrice Simon in einen Aufenthaltsraum geleitet – vorbei an einem Gang, in dem mehrere Jugendliche darauf warteten, einen Computer benutzen zu können. Erst nach der Schule hätten sie jeweils Zugang zum Internet, erfährt die Finanzdirektorin. Dann erzählt ihr Stephan Zihler, mit welch bangen Gefühlen er letzthin überprüfen liess, ob von den Computern des Bäregg-Zentrums je versucht worden sei, auf radikalisierende oder pornografische Seiten zuzugreifen. «Ein Einziger hatte versucht, auf eine pornografische Seite zu gelangen», lautete das Ergebnis.

«Darüber, dass ihr das kontrolliert, müsst ihr in der Öffentlichkeit sprechen», ermunterte ihn die Regierungspräsidentin. Die wichtigste Erkenntnis, die Beatrice Simon aus ihrem Besuch zog, war, «dass es gut täte, wenn die Bevölkerung mehr sehen könnte, wie das hier läuft». Denn viele hätten den Eindruck, die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber lebten in den Tag hinein. «Dabei herrschen hier Strukturen wie in einer Familie», fasste sie zusammen und stellte fest: «Hier leben ganz normale junge Leute – nur dass wir ihre Geschichten nicht kennen.»

Zihler erwähnte das Problem mit dem Datenschutz. Dieser verunmögliche es auch, die Wirkung der im Zentrum Bäregg geleisteten Arbeit zu analysieren. «Aber gerade ein solches Controlling wäre doch sehr wichtig», stellte die Regierungspräsidentin fest – und verabschiedete sich mit dem Versprechen, Polizeidirektor Hans-Jürg Käser darauf hinzuweisen.

(Basler Zeitung)