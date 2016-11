Selten gab ein Bauprojekt so viel zu reden

Hätten Hans-Peter und Peter Schüpbach nach eigenem Gutdünken schalten und walten können, hätten sie das Haus an der Langnaustrasse abgerissen und ein komplett neues Wohnhaus erstellt. Aber das Raumplanungsgesetz liess das nicht zu. Denn das Haus, in dem einst eine Sägerei und eine Schreinerei betrieben wurden, steht in der Landwirtschaftszone.

Nur dank der sogenannten Besitzstandsgarantie sei es überhaupt möglich gewesen, dort zu bauen, erklärt Nicole Hofer, die auf der Lauperswiler Gemeindeverwaltung für das Bauwesen zuständig ist. Wobei lediglich ein Umbau bewilligt werden konnte.

Plötzlich krachte es

Das Haus ist in drei Stockwerkeigentümereinheiten aufgeteilt. Eine gehört Peter Schüpbach und seiner Frau. Er führt seit Anfang Jahr die Geschäfte der Schüpbach Holzbau AG in vierter Generation. Es ist sein Vater, Hans-Peter Schüpbach, der das bauliche Vorgehen erklärt. Zuerst habe man vorgeschlagen, das Dach mit einem Kran abzuheben, neben der Baustelle zu platzieren, den unteren Teil neu auf­zubauen und danach das Dach wieder aufzusetzen.

Aber davon hätten die Fachleute vom Amt für Gemeinden und Raumordnung nichts wissen wollen. Also wurde das Haus unterhalb des Dach­geschosseskomplett ausgehöhlt, während der oberste Ring auf Stelzen gestützt stehen blieb. «Wir haben schon oft so umgebaut», hält Hans-Peter Schüpbach fest. «Aber wir werden es nie wieder tun.» Was bis anhin immer funktioniert hatte, ging am 29. Januar 2016 schief: Das Haus stürzte auf die Strasse.

«Wir haben schon oft so umgebaut, aber wir werden es nie wieder tun.»Hans-Peter Schüpbach

«Wir können nur immer wieder sagen: Gott sei Dank», sagt der Seniorchef. Dankbar ist er dafür, dass genau in jenen Sekunden kein Auto auf der Strasse, niemand auf dem Trottoir und kein Arbeiter unter dem Dach beschäftigt war. Der Unfall hätte verheerend enden können. «Wir müssten total skrupellose Menschen sein, wenn wir ein solches Risiko eingegangen wären.» Hans-Peter Schüpbach sagt das, weil er weiss, dass gemunkelt wird, er und sein Sohn hätten das Ganze absichtlich einstürzen lassen.

Denn kaum zwei Stunden nach dem Unfall an jenem Freitagnachmittag war der Schutt weggeräumt. Die spontane Hilfe umliegender Baumeister sei ihnen als abgekartete Sache ausgelegt worden, weiss Schüpbach. Und dass schon am Montag weitergebaut wurde, wirkte auf viele ebenfalls verdächtig.

Ein Fall für die Justiz

Inzwischen steht der Rohbau des Hauses, und es heisst, dessen Grundriss sei viel grösser als jener des alten Hauses. «Stimmt nicht», sagen Nicole Hofer und Hans-Peter Schüpbach. Er erklärt: Gerade weil sich am Grundriss nichts geändert habe, hätten sie nahtlos weiterbauen können. Einzig für das Dach habe es eine zusätzliche Baubewilligung gebraucht. Ein entsprechendes Gesuch sei publiziert und bewilligt worden, betont Nicole Hofer.

Das bedeutet nicht, dass alle Fragen geklärt wären. Der Unfall hat für Hans-Peter und Peter Schüpbach ein juristisches Nachspiel. Laut der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern wird ihnen «fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde» vorgeworfen. Ob das stimmt, wird das Gericht entscheiden. «Aber wohl nicht mehr dieses Jahr», sagt Schüpbach und fügt hinzu: «Wir werden uns gegen den Vorwurf wehren.»

Zuerst die Werkhalle

Zu reden gibt das Haus aber auch, weil sich auf der Baustelle seit Monaten nichts mehr tut. Doch auch dafür hat Hans-Peter Schüpbach eine plausible Erklärung: Anfang Jahr, also zur Zeit, als mit dem Umbau begonnen worden sei, hätten er und sein Sohn entschieden, am Geschäftsstandort der Schüpbach Holzbau AG – er befindet sich unweit der Baustelle – eine neue Werkhalle zu bauen.

Ende September habe diese bereits in Betrieb genommen werden können. Sie hätten es vorgezogen, die Arbeiten am Wohnhaus ruhen zu lassen und den Bau der Halle voranzutreiben, weil in dieser nun ein rationelleres Produzieren möglich sei, erklärt Schüpbach.

Im Innern der modernen Halle stehen Holzbauelemente bereit, die dereinst am viel diskutierten Wohnhaus montiert werden. Es handle sich um eine Hybridbauweise, erklärt Schüpbach. Um die Schallübertragung von der nahen Strasse zu dämmen, habe man sich für eine Kombination aus «Mauerwerk und Elementbau mit vorgehängtem, hinterlüftetem Fleckbau» entschieden, erklärt der Fachmann.

Geplant sei, die Holzelemente, die in der ­neuen Halle «bis zu einem hohen Fertigungsgrad» hätten vorfabriziert werden können, ab dem 12. Dezember innert dreier Tage auf der Mauer anzubringen. Dann wird sich das Gebäude wieder wie einst als Holzhaus präsentieren. (Berner Zeitung)