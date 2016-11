Politisch ist der Weg frei für Andreas Minder

Während in Dürrenroth der Wahlausgang noch eine Weile zu reden geben dürfte – zwei bis­herige Gemeinderatsmitglieder müssen ihren Posten im Gemeinderat räumen –, blickten die Frisch- und die Wiedergewählten bereits nach vorne. Der neue Rat traf sich einen Tag nach der Wahl ein erstes Mal. Die wichtigste Frage, die es abzuhandeln galt: Wer will das Präsidium?

In der Poleposition war Bauvorste­her und Vizegemeindepräsident And­reas Minder von den Freien Wählern (FW), der seinen Anspruch bereits vor Wochen angemeldet hatte. Offen war jedoch, ob er vonseiten der SVP Konkurrenz erhalten würde. Doch noch am Wahlsonntag tönte SVP-Ortspräsident Rudolf Rentsch an, dass man Minder wahrscheinlich den Vortritt lassen werde, da dieser ein gutes Wahlergebnis erzielt habe.

Und dabei wird es nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bleiben: Am Dienstag erklärte Andreas Minder auf Anfrage, dass er von den sechs anderen Ratsmitgliedern keine Konkurrenz erhalte. Die Präsidiumswahl am 18. Dezember wird also nicht stattfinden.

Rechtskräftig ist Minders Präsidentschaft indes noch nicht: Bis am Freitagmittag könnte es sich einer der anderen Räte noch anders überlegen, denn erst dann läuft die Frist ab. Zudem wird der alte Gemeinderat Minders stille Wahl noch formell absegnen müssen.

Ressorts sind verteilt

Ungeklärt bleibt die rechtliche Situation rund um Minders Kandidatur: Das Dürrenrother Wahlreglement nämlich regelt die nun vorliegende Situation nicht: Ein Exekutivmitglied will das Präsidium, scheidet aber wegen Amtszeitbeschränkung eigentlich aus dem Gemeinderat aus.

Eine Beschwerde wäre nicht von vorneherein chancenlos, schätzte das Amt für Gemeinden und Raumordnung im September die Lage ein (wir berichteten). Klar ist: Die Lücke im Wahlreglement müsse in der kommenden Legislatur geschlossen werden, erklärt Andreas Minder.

Die neuen Dürrenrother Räte einigten sich an ihrer vorgestrigen Zusammenkunft nicht nur auf einen Präsidenten, sondern auch auf die Ressortverteilung: Der neu gewählte Thomas Kämpfer (parteilos) übernimmt von Andreas Minder das Bauressort, der ebenfalls neue Bernhard Liebert (FW) wird anstelle des abgewählten Peter Aegerter (parteilos) Finanzvorsteher.

Die neue Irène Schär (Frauenliste) erbt von ihrer nicht mehr ­wiedergewählten Listenkollegin Ruth Röthlisberger das Ressort Gesundheit und Soziales, Reto Rettenmund (SVP) erhält das Bildungsressort von Armin Heiniger (FW), der nicht mehr angetreten ist. Ernst Kiener (SVP, ­öffentliche Sicherheit), Rudolf Rentsch (SVP, Ver- und Entsorgung) behalten ihre Zuständigkeiten. (Berner Zeitung)