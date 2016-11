Opposition am Strassenrand

Zahlen und Fakten

Für den Gemeinderat, die Schulkommission und die Planungskommission sprechen die Zahlen für sich: Im Ortsteil Biembach wohnten Mitte Jahr 37 Kindergärteler und Erst- bis Sechstklässler, in Hasle waren es 155 Kinder, und in Schafhausen waren 25 Kinder schulpflichtig.



Letztere wurden jedoch an den Standorten Preisegg und Biembach unterrichtet, zumal das Schulhaus Schafhausen seit vier Jahren geschlossen ist und als Asylzentrum genutzt wird. Da die Schülerzahlen in Biembach rückläufig sind, soll das dortige Schulhaus geschlossen werden.



Bereits im Jahr 2009 entschied der Gemeinderat, dass Kindergärteler und Primarschüler der Gemeinde Hasle künftig nur noch an zwei Standorten unterrichtet werden sollen: in Goldbach und auf der Preisegg.



Weil es auf der Preisegg so wenig Schulraum gibt, dass nicht alle Kindergärteler und ­Primarschüler von Hasle und Schafhausen klassenweise unterrichtet werden können, gehen 33 Kinder in Biembach zur Schule.



Im Gegenzug werden 14 Kinder aus dem Ortsteil Biembach auf die Preisegg transportiert. Mit diesem Schüleraustausch ist es möglich, ganze Klassen zu bilden. Allerdings müssen die Kinder zwischen Biembach und Hasle hin- und hergefahren werden, wenn sie in der Sporthalle Preisegg Turnunterricht haben.



Übrigens: Seit 2013 besuchen alle Oberstufenschüler der Gemeinde Hasle die Real- oder Sekundarschule in Lützelflüh oder Rüegsau.