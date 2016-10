Nach dem Schwingfestkamen die Aufträge

Kaum ein Schwingfest in der Schweiz, bei dem im Gabentempel nicht eine Stabelle oder eine Truhe von der Holzbildhauerei Egli steht. Auch für das nächste Jahr sind wieder etliche Anfragen vorhanden.

Dass der Name Egli in der Schwingerszene bekannt ist, geht auf den Kemmeriboden-Schwinget, der vor 41 Jahren erstmals durchgeführt wurde, zurück. «Mein Vater konnte damals die Preise liefern», erklärt Hansueli Egli. Weil zu jener Zeit die Gastschwinger aus Basel-Stadt kamen, wurden auf einen Schlag die Holzarbeiten weit über das Emmental hinaus bekannt. Und dank Mundpropaganda liessen auch die Privatbestellungen aus der ganzen Schweiz nicht lange auf sich warten.

Ahorn, Esche, Eiche, Kirsch- oder Nussbaum: Aus einem grossen Lager kann der Kunde selber die Holzsorte auswählen. Für die Schwingerstabellen hingegen wird meist Ulmenholz verwendet. Dies aus einem einfachen Grund: «Wenn ein Schwinger bei verschiedenen Festen jeweils einen Stuhl gewinnt, passen die zusammen», erklärt Hansueli ­Egli, der das Schnitzen autodidaktisch erlernt hat.

Moderner Ausstellungsraum

Die Holzbildhauerei Egli befindet sich oberhalb des Dorfs Schangnau. Ein Wegweiser zeigt Nichtortskundigen den Weg und führt sie über ein enges Strässchen zum Bauernhaus der Familie. Gegenüber dem Hof steht ein alter, schlichter Spycher: das Firmengebäude.

Beim Betreten des Schobers mag so mancher Besucher ins Staunen geraten: Denn im Innern befindet sich ein grosszügiger, moderner Ausstellungsraum. Auf Regalen sind Uhren, Zopfbretter, Eulen, Kinderkäs­seli, Windlichter, Pfeffermühlen und Käsebretter aufgestellt. An den Wänden hängen Spiegel und Reliefbilder, die wie 3-D-Gemälde wirken. Zu kaufen gibt es auch Hornführer für Rinder. Ein lebensgrosser, geschnitzter Schäferhund sitzt am Boden inmitten von Stabellen, Tischen, Truhen und modernen Sideboards.

«Die Sideboards sind die Idee unserer Kinder», sagt Hilde, die Ehefrau von Hansueli Egli, und deutet mit dem Kopf in Richtung Werkstatt, die direkt an den ­Ausstellungsraum grenzt. Dort sitzt Tochter Nicole, die als Festangestellte zu 100 Prozent mit­arbeitet. Sohn Martin ist ebenfalls Teilzeit im Familienbetrieb tätig. Jedoch nicht als Holzbildhauer, sondern in der dazu­gehörenden Schreinerei, die vom Schwager von Hansueli Egli ­geführt wird.

Kühe, Pferde und Wildtiere

In der Schreinerei werden die ­Tische, Bänke und Vitrinen hergestellt, die nachher in der Holzbildhauerei verziert werden. Auch Bretter für Spiegelrahmen und Bilder werden hier angefertigt. «Wir kaufen immer Rundholz ein und lagern es bei uns zwei bis drei Jahre», erklärt Hansueli Egli.

«Vom Bretterschneiden bis zum fertigen Möbelstück: Bei uns wird alles im Haus gemacht», ergänzt Tochter Nicole, die ursprünglich Koch ­gelernt hat. Seit drei Tagen arbeitet sie an einem Spiegelrahmen, nun folgt der letzte Schritt: die Schattierungen mit einer speziellen Farbe. «Der Kontrast zwischen Hell und Dunkel ist wichtig, damit das Bild zur Geltung kommt», erklärt sie.

Der Spiegel ist ein Hochzeitsgeschenk und zeigt die Kirche, in der sich das Brautpaar das Jawort geben wird; im Hintergrund sind Berge zu sehen. Nebst Landschaftsmotiven werden oft Kühe, Pferde, Wildtiere und Traktoren bestellt. «Und Blumen», fügt Hansueli Egli hinzu und lacht. Wenns jedoch um Blüten gehe, lasse er seiner Tochter gerne den Vortritt. Ansonsten würden die Arbeiten nach Bestellungseingang verteilt.

Von Hand aufzeichnen

Da es sich bei den Aufträgen oft um Geburtstags-, Hochzeits- und Taufgeschenke handelt, wird meist ein Schriftzug gewünscht. Bei den Schreibarbeiten hilft auch Hilde Egli mit. «Zeichnen kann ich nicht so gut.» Denn das sei eine wichtige Voraussetzung für den Beruf, sagt sie. Zumal das gewünschte Sujet meist von freier Hand aufgezeichnet werde. Nur in wenigen Fällen könne das Motiv durchgepaust werden.

Viele Kunden bestellen per Telefon und schicken ein Foto. Anhand der Vorlage fertigen ­Nicole oder Hansueli Egli eine Skizze an und senden diese wiederum zur Ansicht. Erst danach beginnen sie mit der Schnitzarbeit. «In letzter Zeit hat die Nachfrage nach Kinderstabellen für Taufen zugenommen», sagt Nicole Egli, die sich über fehlende Arbeit nicht beklagen kann. Derzeit besteht eine Lieferfrist von zwei bis drei Monaten.

(Berner Zeitung)