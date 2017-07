Nach Tötungsdelikt in Oberburg: Brasilianerin vor Gericht

Artikel zum Thema

Tötungsdelikt: 26-Jährige verhaftet Burgdorf Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstag eine 26-jährige Frau festgenommen. Sie hat gestanden, am 13. Mai einen 41-jährigen Spanier in Burgdorf erstochen zu haben. Mehr... Von Philippe Müller 22.05.2015

Polizei sucht Tatwaffe im Gebüsch Burgdorf Entlang der Oberburgstrasse in Burgdorf haben Kantonspolizisten am Mittwochnachmittag eine Suchaktion durchgeführt. Diese steht im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an einem 41-jährigen Spanier. Mehr... Von Urs Egli 21.05.2015