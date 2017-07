Messerstecherin-Urteil ist rechtskräftig

4 Jahre wegen eventualvorsätzlichen Totschlags empfahl Bruno Lehmann, der Pflichtverteidiger der Angeklagten, 13 Jahre wegen vorsätzlicher Tötung forderte Staatsanwalt Sandro Righetti. Unter dem Vorsitz von Roger Zuber verurteilte das Regionalgericht Emmental-Oberaargau die Brasilianerin wegen vorsätzlicher Tötung und einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand am Ende des viertägigen Prozesses zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren und 8 Monaten (wir berichteten).

Das Gremium erachtete es als erwiesen, dass die 28-jährige Frau einen Bekannten in dessen Wohnung mit 23 Messerstichen so schwer verletzt hatte, dass er starb. Der genaue Tatzeitpunkt blieb vor Gericht ebenso offen wie das Motiv. Eine Woche vor der Tat war die Südamerikanerin mit dem Metallstift einer Elek­trozahnbürste auf ihren Ehemann losgegangen.

Psychotherapeutische Sitzungen

Nun ist das Urteil des Regionalgerichts rechtskräftig. Der Vertreter der Anklage und der ­amtliche Verteidiger verzichten darauf, es ans Obergericht weiterzuziehen. Das teilten beide auf Anfrage mit.

Die Brasilianerin sitzt seit ihrer Verhaftung am 19. Mai 2015 in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Hindelbank. Dort nimmt sie auf Geheiss des Gerichts regelmässig an psychotherapeutischen Sitzungen teil.

Vom Vorsitzenden zu Beginn des Prozesses nach ihren Zukunftsplänen gefragt, sagte sie, sie wisse noch nicht, ob sie nach der Verbüssung ihrer Strafe in der Schweiz bleiben oder in ihr Heimatland zurückkehren ­werde. (Berner Zeitung)