Mehr Platz für Kunstwerke

Noch steht er leer, der zusätzliche Raum an der Hauptstrasse 11 in Alchenflüh. Darin wurden bis vor ein paar Monaten Antiquitäten verkauft. Es riecht nach Farbe, und die Bodenplatten sind eben erst frisch verlegt worden.

Noch vor fünf Monaten war die Auslage der sechs der Strasse zugewandten Schaufenster gefüllt mit verschiedensten Antiquitäten. Während vierzehn Jahren handelten Heinz Burri und seine Ehefrau Therese leidenschaftlich mit Antiquitäten, die er bei Bedarf auch fachmännisch restauriert oder repariert hatte.

Grosse Schaufenster

Die Liegenschaft gehört Jean-Claude von Gunten (78), der seit 2009 auf 500 Quadratmetern seine Galerie im Chalet führt. Der inzwischen verstorbene Heinz Burri war langjähriger Angestellter in von Guntens früherer Firma Provet AG. Burri mietete die Räume von seinem ehemaligen Patron, um seiner Leidenschaft für Antikes zu frönen.

Nachdem die etwa 150 Quadratmeter grossen Räume leer geworden waren, erkannte von Gunten die Vorteile der grossen Schaufenster, die künftig den Passanten einen Blick auf aus­gestellte Exponate ermöglichen würden. Neu können die Kunstschaffenden ihre Werke zudem auf einer Gesamtfläche von 650 Quadratmetern ausstellen.

Die neue, an die bisherigen Galerieräume angrenzende Lokalität wird in die nächste Ausstellung mit Kunstmaler Fred Baumann und Eisenplastiker Heiko Schütz miteinbezogen. Für Fred Baumann aus Dürrenroth, der kürzlich seinen 70. Geburtstag feiern durfte, sind seit je das Hügelland vom Emmental und die Provence in Südfrankreich seine Lieblingsmotive.

Jean-Claude von Gunten und seine Lebenspartnerin ­Karola Tritschler freuen sich ganz besonders, dass sie anlässlich dieser Baumann-Sonderausstellung noch mehr Ausstellungsplatz als bisher zur Verfügung haben.

Die Freude an der Kunst ist von Gunten, der auch privat eine Kunstsammlung besitzt, noch nicht vergangen – «trotz des ­grossen Aufwands», wie er betont. Einige arrivierte Künstler wie Rolf Knie, Fred Baumann oder der Scherenschnittmeister Ueli Hofer haben bereits mehrmals in der Galerie im Chalet ausgestellt. Und die Nachfrage nach Ausstellungen sei ungebrochen, so von Gunten.

Ausstellungin der Galerie im Chalet in Alchenflüh, mit Fred Baumann und Heiko Schütz, vom 6. bis zum 27. Mai 2017. (Berner Zeitung)