Landgasthof Sternen: Das Inventar ist weg

Am Sonntag konnten in Trub Andenken an den Landgasthof Sternen gekauft werden. Die Pächterfamilie Rettenmund veranstaltete an ihrem letzten Betriebstag einen Inventarverkauf. Brockenstubenliebhaber kamen auf ihre Kosten, denn die Auswahl war gross und die Preise tief. Hauptsächlich standen Geschirr und sonstige Küchenutensilien wie Shakebecher, Fonduecaquelons oder Grillzangen zum Verkauf.

Der neue Pächter Remo Mosimann, der das Restaurant im April neu eröffnen wird, habe einiges übernommen. Grössere Küchengeräte seien bereits im Vorfeld telefonisch reserviert und teils schon verkauft worden, sagte Ursula Bichsel. Sie war über sieben Jahre für den Landgasthof Sternen tätig und kümmerte sich am Sonntag um den Ausverkauf.

«Die bisherigen Käufer waren nicht in erster Linie Gastronomen, sondern eher junge Frauen, die das Geschirr zum Dekorieren verwenden möchten», sagte die engagierte Mitarbeiterin. Nebst dem verschiedenen Krimskrams konnten jedoch auch Garten­tische, Schneeschaufeln oder eine grosse Kühltruhe erworben werden.

Kein Andrang

Der Ausverkauf startete um 11 Uhr. Gegen Mittag waren nur wenige Kunden anzutreffen. In einer Ecke versammelten sich ein paar Kinder. Sie studierten Videospiele und DVDs, die auch zum Verkauf standen. Eine Familie aus Escholzmatt verliess den Saal reich beladen mit Krügen und Stuhlpolstern. «Wir haben die Erstkommunion von meinem Sohn im Sternen gefeiert und waren auch sonst oft hier», erzählte eine Mutter. Brockenstubenbesuche seien ihr Hobby, und jetzt habe sie ebenfalls ein Erinnerungsstück an den Sternen.

«Es war noch so viel zu tun in den letzten Tagen. Im Moment sind wir nur noch müde.»



Brigitte Rettenmund

Die Wirtefamilie Rettenmund und ihre Mitarbeiterinnen verpflegten sogar am letzten Tag noch ­ihre Gäste. Zudem veranstaltete der Turnverein Trub einen Lottomatch im Sternen. Brigitte Rettenmund war deshalb nur kurz im «Chirbelesäli» anzutreffen. Ihre Gefühlslage könne sie noch nicht genau beschreiben, sagte die Sternen-Pächterin. «Es war noch so viel zu tun in den letzten Tagen. Im Moment sind wir nur noch müde.» Es würden aber ­keine Gegenstände verkauft, an denen sie wirklich hänge. Für die restlichen Aufräumarbeiten bleiben ihr und ihrem Mann Patrick Rettenmund nun noch zehn ­Tage.

Im Onlinehandel tätig

Die Familie zieht sich aber nicht ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Bereits heute verkauft das Paar online Salatsaucen und Gewürzmischungen. Patrick Rettenmund ist zudem Biersommelier und bietet künftig Degustationen an. «Wir haben schon einige Anfragen dafür erhalten», freut sich Brigitte Rettenmund. (Berner Zeitung)