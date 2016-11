Kids können eigene Ideen liefern

Austritt aus Verein

Der Austritt Bätterkindens aus dem Verein Jugendarbeit Region Fraubrunnen (JAF) per Ende 2016 lief Mitte vergangenen Jahres nicht ohne Nebengeräusche ab. Die Gemeinde gab als Grund unter anderem an, gewisse Erwartungen an den Verein hätten sich nicht erfüllt. Die Vereinsführung hingegen wurde vom Entscheid Bätterkindens überrascht. Letztlich war auch von persönlichen Differenzen die Rede.



Vereinspräsident Waldemar Eymann (Fraubrunnen) kündigte noch im Sommer 2015 an, der JAF werde das Büro aus Bätterkinden abziehen. Es könne nicht sein, dass der Verein die Miete an eine Gemeinde zahle, die nicht mehr dabei sei, sagte er. Tatsächlich zog der Verein Ende ­August 2016 aus der Saalanlage Bätterkinden aus. Neu befinden sich die Büros der Jugendarbeiter an der Bahnhof­strasse 37 in Utzenstorf. «Letztlich mussten wir konsequent handeln», erklärt Eymann. Der Verein habe zuerst in der Sitzgemeinde Fraubrunnen neue Büros gesucht, ­jedoch nichts Geeignetes und Zahlbares gefunden, so der ­Präsident, der im März sein Amt nach zehn Jahren abgeben will. Später sei er in Utzenstorf fündig geworden.



Nachdem Bätterkindens Gemeinderat den Austritt aus der JAF beschlossen hatte, überlegte sich auch die Kirchgemeinde Bätterkinden, ob es unter diesen Umständen noch sinnvoll sei, dem Verein anzugehören. Letztlich entschied auch die Kirchgemeinde, auszutreten. Eymann sagt, der Verein funktioniere auch ohne die beiden Mitglieder wie bisher und werde seine mit den Mitgliedern vertraglich vereinbarten Leistungen erfüllen. Allerdings hätten die Austritte ­finanzielle Auswirkungen: Der Verein erhalte vom Kanton etwa 70'000 Franken weniger, weil dessen Einzugsgebiet weniger Kinder aufweise.«Wir mussten deshalb Einsparungen vornehmen», so Eymann. So seien zum Beispiel die bisher 180 Stellenprozente um 15 Prozent gekürzt worden. tg