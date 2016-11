Kein Patient wird mehr im Gang behandelt

Wenn man den beiden Experten so zuhört, beginnt man zu verstehen, weshalb eine Erneuerung der Notfallstation im Spital Langnau nicht nur wünschenswert, sondern schlicht unumgänglich war. «Diskretion war ein grosses Problem. Wir mussten die Patienten oft im Gang behandeln», sagte Chefarzt Martin Egger am Dienstag vor Medienvertretern.

Und Markus Bieri, Präsident des Ärztenetzwerks Oberes Emmental, erinnerte sich an «Gehstöcke und Beine von Wartenden, über die ich beim Verlassen der Notfallstation fast gestolpert bin». Bieri sprach damit den Warteraum an, der bis vor kurzem aus vier Stühlen bestand, die in den Windfang bei der Eingangstür gepfercht worden waren. «Es waren zwar nicht gerade Zustände wie vielerorts in Afrika, aber für Schweizer Verhältnisse sicher nicht mehr zeitgemäss.»

Diese Anekdoten sind nun ­Geschichte. Denn seit rund zehn Tagen ist der Umbau der Notfallstation abgeschlossen. Und was man auf dem Rundgang zu sehen bekommt, gefällt und überzeugt: Die Stühle sind aus dem Windfang verschwunden und stehen nun in einem neu geschaffenen Warteraum. Die beiden alten und engen Behandlungskojen, die offen waren und nur mit einem Vorhang abgetrennt werden konnten, existieren ebenfalls nicht mehr.

Es gibt neuerdings drei ­Behandlungszimmer, die mit einer Tür abgeschlossen werden können. «Das sind ganz andere Bedingungen für uns und die ­Patienten, auch was Hygiene und Intimsphäre betrifft», sagt der Leiter des Rettungsdienstes und der Notfallstation Marc Sebel.

Dreimal so viel Platz

Neu ist im Eingangsbereich der Notfallstation auch eine Triagenische vorhanden. Dort soll der Schweregrad der Verletzung oder Erkrankung des Patienten bestimmt werden. Entweder geht er von dort in den Warteraum oder wird direkt in ein Behandlungszimmer geführt. Für das Personal ist die Situation heute deutlich feudaler als vorher. Es gibt nun helle und abgetrennte Arbeitsplätze.

Die Fläche der Notfallstation hat sich während der sechsmonatigen Bauzeit fast verdreifacht. Das war möglich, weil das Labor intern umgezogen ist und dadurch Platz für die Vergrösserung des Notfalls frei wurde. Insgesamt hat das Spital Emmental in das Projekt rund 415'000 Franken investiert.

Neu ein Aufbahrungsraum

Im Spital Langnau ist der sanierte Notfall nicht die einzige Neuerung. Ebenfalls neu konzipiert wurden die Sprechstundenzimmer. Sie wurden zum einen optisch stark aufgewertet, zum anderen konnten zwei zusätzliche Zimmer gewonnen werden. Das passt zu den Plänen des Spitals, das Angebot an Sprechstunden laufend auszubauen. Für dieses Teilvorhaben wurden 185'000 Franken aufgewendet.

Die dritte Neuerung betrifft den Abschied von den Verstor­benen: Dieser war bisher nur in den Patientenzimmern möglich. Jetzt wurde aber ein Aufbahrungsraum eingerichtet, der einen würdigeren Abschied erlauben soll.

Langnaus Gemeindepräsident Bernhard Antener würdigte an der Medienorientierung die Bestrebungen der Regionalspital Emmental AG, kontinuierlich in den Standort Langnau zu investieren. «Das Spital ist aus dem oberen Emmental nicht wegzudenken und von enormer Bedeutung.» Er erwarte nun, dass die Bevölkerung und die Ärzte das honorierten und sich auch bei Wahleingriffen in Langnau oder Burgdorf behandeln liessen.

