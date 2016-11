«Kantonales»: Zehntausend Zuschauer und viel Dampf

Nein, mit dem Eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf wolle man sich nicht vergleichen, erklärte Roland Ryser am Medienanlass des Bernisch-Kantonalen Schwingfestes, das im nächsten Juli zwischen Weier und Häusernmoos stattfindet. Doch die Zahlen, die er und seine OK-Mitstreiter gestern in der Schützenstube des Emmentalerhofes in Affoltern präsentierten, sind gleichwohl eindrücklich: 1000 Helferinnen und Helfer werden mit anpacken, auf den fünf gedeckten Tribünen werden 8000 Zuschauer Platz finden, daneben nochmals 2000 auf dem Rasen sowie auf Stehplätzen.

In sechs Sägemehlringen – je einer vor ­jeder Tribüne sowie einer in der Mitte ­– werden die Schwinger, darunter die Schwingerkönige Kilian Wenger, Matthias Sempach und Matthias Glarner, zusammengreifen. Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag. Ein Platz auf der Tribüne für das eigentliche Schwingfest kostet 50 Franken.

Der Anlass in der Gemeinde Affoltern wird sich in verschiedener Hinsicht von anderen Schwingfesten unterscheiden: zum einen, weil er gleich zehn Tage dauern wird. Roland Ryser erklärte, dass das Fest auf der sprichwörtlichen «grünen Wiese» stattfinde, dass man also auf keine bestehende Infrastruktur zurückgreifen könne. Da ergebe es Sinn, diese richtig zu nutzen, wenn man sie denn schon mal aufstelle. Und so wird das Schwingfest vom 9. Juli den Abschluss eines zehntägigen Festreigens bilden.

Zuvor wird am 1. Juli der Bernisch-Kantonale Nationalturntag stattgefunden haben, das Burezmorge der Trachtengruppe Affoltern wird ebenso über die Bühne gegangen sein wie eine Modeschau der SCL-Tigers-Cracks. Weitere Unterhaltung gibts an einem ­Linedance-Workshop und an einem Volks- und Ländlermusikabend. Dazu Roland Ryser: «Wir wollen ein Volksfest veranstalten, nicht einfach ein Schwingfest.»

Einmalig dürfte auch die Anreise sein. Zwar kann der Anlass mit dem Auto besucht werden ­– dafür stehen drei grosse Parkplätze zur Verfügung. Attraktiver dürfte die Anfahrt auf der Schiene sein: Die Emmentalbahn, die seit wenigen Jahren die Strecke Sumiswald–Huttwil mit historischen Zügen befährt, bringt Besucherinnen und Besucher von den beiden Orten mit alten Loks und Wagen zum Gelände. Eine Retourfahrt soll acht Franken kosten.

Das dritte grosse Schwingfest

Der anstehende Grossanlass ist der dritte dieser Art in Affoltern. 1953 und 2009 wurde das «Emmentalische» durchgeführt. «Am Helferanlass des ‹Eidgenössischen› im November 2013 entschieden wir uns letztlich, es zu versuchen», erinnerte sich Roland Ryser. Im Jahr darauf erhielten die Emmentaler schliesslich den Zuschlag. (Berner Zeitung)