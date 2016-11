Jobtausch: Kulturschock in der Schmiede

Ohne Zweifel sind die beiden Schmiede Niklaus Käser und Rinaldo Werro so einiges an Hitze gewohnt. Kann es doch an ihrem Arbeitsplatz in der Oberburger Industrieschmiede der Flükiger & Co. AG zuweilen bis zu 50 Grad Celsius heiss werden. Steht man in der grossen Halle mit den riesigen Schmiedehämmern, wähnt man sich im Vorhof der Hölle.

In der heissen, russgeschwängerten Umgebung krachen die Hämmer mit unglaublicher Wucht auf den zu verarbeitenden, glühenden Stahl. Alles vibriert, Käser und Werro tragen Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen und tragen das glühende Stückgut mit langen Greifzangen von einer Maschine zur anderen, als wäre es ein Kinderspiel.

Seit Jahren arbeiten die jungen Männer, die kürzlich in der SRF-Sendung «Jobtausch» ins Rampenlicht rückten, in der Ober­burger Industrieschmiede. Diese fertigt und liefert mehrheitlich für den heimischen Markt hochwertige Gesenkschmiedstücke für Schienenverkehr und Maschinenbau und Sicherheitsteile für Seilbahnen. Industrieschmieden gibt es in der Schweiz nur noch wenige.

«Jobtausch» erfreut sich beim Fernsehpublikum mittlerweile grosser Beliebtheit. Dieses Jahr flimmerte bereits die fünfte Staffel über die Bildschirme. Anfang November wurde die «Jobtausch»-Sendung mit Werro und Käser ausgestrahlt.

Lange Vorlaufzeit

Bis die Entscheidung für das Mitmachen in der Sendung fiel, gab es für das Oberburger Unter­nehmen einige Vorrunden zu absolvieren. Laut Rolf Leisi, dem Qualitätsverantwortlichen der Schmiede, der im Film ebenfalls zu sehen ist, sind sie vom Fern­sehen angefragt worden, ob sie Lust hätten mitzumachen. Diese Anfrage bekamen auch drei weitere Schweizer Industrieschmieden.

Es folgten Filmaufnahmen einer deutschen Filmproduktionsfirma vor Ort. Nach dem Zuschlag wurden firmenintern aus vier Mitbewerbern die beiden Austauschschmiede bestimmt. Noch wussten Käser und Werro nicht, was genau auf sie zukommen würde. Genauso wenig wie Hum Wutiya und Nong Chietran aus Bangkok. Erst am Vorabend erfuhren die «Jobtausch»-Teilnehmer, dass sie die Reise in tropische Gefilde führen würde.

Der Waran war echt

Was der Fernsehzuschauer in der Folge zu sehen bekam, sind Abschieds- und Ankunftsszenen der vier Jobtauscher sowie der Arbeitsalltag in einer für beide Seiten komplett neuen Welt. Eine Welt, die nicht kontrastreicher sein könnte. In einem kleinen Familienbetrieb in der Altstadt von Bangkok lernten die beiden Industrieschmiede das alte Handwerk der Mönchschalenschmiede.

An grosse Maschinen gewöhnt, mussten Werro und Käser nun mit minimalster Infrastruktur heilige Opferschalen für buddhistische Mönche hämmern. «Die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit waren schon etwas gewöhnungsbedürftig», sagt Werro rückblickend auf die Drehtage vom vergangenen Mai.

Was die Fernsehzuschauer in der Sendung Anfang November ebenfalls zu sehen bekamen, war das bescheidene Zimmer mit dem kleinen Bett für die stattlichen Männer. Mit Ausblick auf einen trüben Fluss, in dem sich ein Waran tummelte. «Der Waran im Fluss ist echt gewesen», sagt Käser lachend. «Die Bettszene allerdings nicht.» Genächtigt wurde nämlich im Hotel.

Die zeitaufwendige Filmerei mit den vielen Wiederholungen habe das Arbeiten etwas strapaziert, so Werro. Wegen der Sprachbarriere – die Familie Chietran konnte kaum Englisch – war eine Dolmetscherin im Dauereinsatz. Was eine echte Annäherung an die thailändische Schmiedefamilie nicht gerade begünstigt habe, so Käser.

Immer ein Lächeln im Gesicht

Auch die Thailänderin Nong und ihr Kollege Hum, die noch nie im Ausland waren, tauchten in der Schweiz in jeglicher Beziehung in eine komplett neue Welt ein. Statt in Flip-Flops mussten sie in schweren Sicherheitsschuhen arbeiten. Schmiedeleiter Daniel Blaser, der die beiden in die un­gewohnte Arbeit einführte und begleitete, erinnert sich, wie diese jedes Mal zusammenzuckten, wenn der tonnenschwere Hammer auf den zu bearbeitenden, glühenden Stahl aufschlug.

Für die zierliche Nong bedeutete dieser ungewohnte Einsatz eine ganz besondere Herausforderung. Trotzdem sei das Lächeln nie aus ihren Gesichtern verschwunden. Durch die Dauerpräsenz der Filmleute seien auch in Oberburg die Arbeitsabläufe etwas strapaziert worden, sagt der Qualitätsverantwortliche Rolf Leisi. Genächtigt hätten die beiden Thais in Ersigen bei einer Arbeitskollegin. Sogar ein Hornusserblitzkurs, dessen Sequenz allerdings geschnitten wurde, war Teil des Programms.

Welches Fazit zieht Firmen-CEO Thomas Bernhard aus dem «Jobtausch»-Abenteuer? Als Mehrwert sieht er die Erfahrung mit Leuten aus einer fremden Kultur. Arbeitstechnisch habe das Unternehmen während einer Woche auf die zwei abwesenden Fachmänner und auf weitere zwei Mitarbeiter, die sich um die «Jobtausch»-Kandidaten vor Ort kümmerten, verzichten müssen. «Allerdings haben wir viele gute Rückmeldungen auf die Sendung erhalten», so Bernhard.

SRF-Jobtausch: Schmiede, Thailand

