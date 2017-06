Jetzt entscheiden die Bauern über das zweite Tigers-Eisfeld

Kommentar: Es geht um die Wurst, nicht bloss um Kühe

Die Landwirte im oberen Emmental stecken in der Zwickmühle. Mit der Markthalle in Langnau verfügen sie über ein Gebäude, das ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn sie wollen, können sie sich auf den bis 2055 laufenden Baurechtsvertrag mit der Gemeinde berufen und müssen sich keinen Zentimeter bewegen. Doch dann verhindern sie die Pläne eines Unternehmens, das in die ganze Region ausstrahlt.



Am Verband der Markthalle oberes Emmental liegt es, ob die SCL Tigers ihr zweites Eisfeld bauen können. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob ein paar Eishockeyfreudige etwas mehr Trainingszeiten erhalten.



Es geht vorab um die Frage, ob sich einer der grösseren Arbeitgeber der Region am Standort Langnau weiterentwickeln kann. Ob eine für die Wirtschaft im oberen Emmental bedeutende Firma die Möglichkeit erhält, in ihrem Business noch erfolgreicher zu werden.



Sollte es den einen oder anderen Bauern stören, dass das obere Emmental zu den Armenregionen der Schweiz gezählt wird, müsste ihm daran gelegen sein, für die Vermarktung der Tiere eine andere Lösung zu finden.



Es sind weder die SCL Tigers noch Peter Jakob, die Druck machen. Der Druck kommt von jenen, die an das wirtschaftliche Potenzial der Gemeinde glauben und nicht bloss jammern wollen, wenn Firmen – wie etwa die ­Kasag – das Dorf aus Platzgründen verlassen.



