Jähes Erwachen im Gohlgraben

Für die Bewohner des Gohlgrabens in der Gemeinde Langnau war die Nacht auf Dienstag kurz. In den frühen Morgenstunden wurden sie aus dem Schlaf gerissen. Denn bei Wydhaus, unmittelbar an der Strasse, die von Bärau her auf die Lüdernalp führt, brannte es. Das alte, frei stehende Wohnhaus stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr vor Ort eintraf.

«Ein Totalschaden»

Bei der regionalen Einsatzzen­trale der Kantonspolizei Bern war die Meldung, wonach es in der Gohl brenne, kurz nach 4.30 Uhr eingegangen. Doch als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie nicht mehr viel ausrichten. Das Wohnhaus sei zu grossen Teilen zerstört worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Claudia Rindlisbacher, die Regierungsstatthalterin des Emmentals, sprach später gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet von einem Totalschaden.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis weit in den Vormittag hinein.

Auswärts übernachtet

Claudia Rindlisbacher war insbesondere froh, mitteilen zu können, dass es bei dem Brand keine Verletzten gab. Selbstverständlich ist das nicht, denn das Haus wurde gemäss ihren Angaben von einem älteren Ehepaar bewohnt. Doch ausgerechnet in jener Nacht, in der es brannte, hielt sich das Paar bei seinem Sohn auf. Dort werde es auch weiterhin bleiben, nachdem es durch den Brand sein Zuhause verloren habe, sagte die Statthalterin.

Auch Tiere kamen in dem Feuer nach Angaben der Kantonspolizei keine zu Schaden.

In der Nacht auf Dienstag standen im Gohlgraben nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern insgesamt 33 Angehörige der Feuerwehren Langnau und Eggiwil im Einsatz. Zudem wurde vorsorglich ein Ambulanzteam aufgeboten, dessen Dienste dann aber nicht benötigt wurden.

Strasse blieb zu

Angaben zur möglichen Brandursache konnte die Kantonspolizei am Dienstag keine machen, die entsprechenden Ermittlungen laufen. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Strasse durch den Gohlgraben blieb während der Löscharbeiten sowohl für den privaten Verkehr als auch für den Bus­betrieb gesperrt. Gemäss Auskunft der Polizei konnte sie erst ab 13.30 Uhr wieder freigegeben werden. (sgs/pd/BZ)