Herr Fels, die FDP ist erstmals seit Menschengedenken nicht mehr in der Burgdorfer Stadtregierung vertreten. Das Worst-Case-Szenario ist eingetreten.

Michel-André Fels: Ja, das ist sehr bitter.

Am Ursprung der Niederlage stand Mitte August der völlig überraschende Rückzug Ihres Stapi-Kandidaten Peter Urech. Sehen Sie das auch so?

Ja, das hat uns so kurz vor den Wahlen völlig auf dem falschen Fuss erwischt. Mit so etwas hatten wir schlicht nicht gerechnet.

Der Parteivorstand hat sich voll auf die Stadtpräsidiumskandidatur konzentriert, ohne einen Plan B in der Hinterhand zu haben. War das ein Fehler?

Es stimmt, dass wir unseren Hauptfokus auf Peter Urech gerichtet hatten. Das Risiko mit ihm war kalkulierbar. Wir waren ­natürlich davon ausgegangen, dass er es durchzieht und absolut intakte Wahlchancen hat. Dass er sich dann völlig überraschend frühzeitig aus dem Rennen genommen hat, war sein persönlicher Entscheid.

Muss Urech nach dem Wahldebakel nun um seine Mitgliedschaft in der FDP bangen?

Sicher nicht. Wir haben das vor den Wahlen ausdiskutiert. Die Wogen sind geglättet.

Die FDP hat nun vier Jahre Zeit, die Scharte auszuwetzen und die Rückkehr in die Regierung vorzubereiten. Wie gehen Sie das an?

Wir haben mit Elias Maier einen hoffnungsvollen Jungpolitiker. Hätte er 27 Stimmen mehr geholt, hätten wir den Sitz im Gemeinderat verteidigt, und wir beide würden jetzt nicht über eine Niederlage der FDP sprechen. Sein Resultat war hervorragend und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Er ist unser Mann für die Zukunft. In vier Jahren sind wir zurück.

Wie steht es um den Zusammenhalt im FDP-Parteivorstand? Es ist bezeichnend, dass der Präsident an einem Tag wie diesem nicht persönlich vor Ort ist.

Ich möchte und werde das nicht über die Medien austragen. Aber ich bin ja da und kann Ihnen versichern, dass unser Vorstand funktioniert.