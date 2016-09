Im Tandem auf dem Stellenmarkt

Affoltern: Vor den Wahlen

Zu personellen Rochaden ist es nicht nur auf der Gemeinde­verwaltung von Affoltern gekommen (siehe Haupttext).



Am 18.?November müssen auch im Gemeinderat drei Vakanzen ­besetzt werden: Gemeindepräsident Jürg Stalder, Vizegemeindepräsident Hans Lüthi und Ratsmitglied Thomas Bieri ­stehen nicht zur Wiederwahl. Christian Rüegsegger vom Gewerbeverein lässt auf Anfrage ausrichten, dass man derzeit bestrebt sei, aus den eigenen Reihen Kandidaten zu rekrutieren. Bei der lokalen SVP war keine Auskunft erhältlich.



Die Frage, wer den zurücktretenden Gemeindepräsidenten Jürg Stalder beerben möchte, ist knapp zwei Monate vor der Wahl offen, jedenfalls meldet von den vier Gemeinderäten, die sich zur Wiederwahl stellen, niemand direkt Ambitionen an. Alfred Lerch (SVP) und Marius Zollet (parteilos) winken auf ­Anfrage ab. Nicht erstaunen würde, wenn Energie-Vorsteher Beat Flückiger(parteilos) Ansprüche anmeldet: Jedenfalls war er in der vergangenen Legislatur eine der prägenden Figuren und hatte im Zusammenhang mir dem schwierigen Abwasser-Dossier viel Präsenz an den Gemeindeversammlungen.



Er stellt aber klar, dass das Präsidium für ihn nicht infrage kommt. Dafür führt er verschiedene Gründe an. «Die Sanierung des Abwassersystems wird mich weiterhin sehr in Anspruch nehmen, ich möchte mich darauf konzentrieren können.» Ausserdem sei er ins Pensionsalter ­gekommen und möchte seine neu gewonnene Freizeit geniessen, so ­Flückiger. Und schliesslich sei er mehr der «Macher»: «Ich bin ein Unternehmertyp, das Politische liegt mir nicht so sehr.»



Einzig die parteilose Heidi ­Uebelhart, die seit Anfang 2015 in der Exekutive sitzt, will sich auf Anfrage noch nicht festlegen: Sie sagt, sie habe sich mit der Präsidialfrage befasst, wolle dies aber zuerst mit den Ratskollegen besprechen, bevor sie ihren Entscheid publik machen werde.cbb