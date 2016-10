Im Käseduft liegt auch eine Prise Unmut

Nach zwölf Jahren ist der Käsemarkt Huttwil nach wie vor ein Anlass mit urchiger Atmosphäre. Im Städtli riecht es nach allerlei Käsen und Würsten. 28 Käsereien bieten ihre Produkte an: Hart-, Halbhart- und Weichkäse, Ziger oder Alpkäse, Kreationen mit Kräutern, Büffel-, Ziegen-, oder Schafskäse. Andere Ausstellerinnen und Aussteller werben für ­ihre Fleisch- und Wurstspezialitäten, Weine, Confiseriewaren, Handarbeiten, Edelweisshemden. Auf dem Brunnenplatz dröhnen die Melodien der Ursprung-Buam lautstark aus den Boxen.

Nebst vielem Altbewährtem gibt es am diesjährigen Käsemarkt jedoch auch eine Neuheit. Statt der freiwilligen Buttons muss erstmals jeder Besucher einen Chäsbändel für zehn Franken kaufen. Mit dem obligatorischen Eintritt stösst der organisierende Verein Pro Regio Huttwil auf kritisches Echo.

So mischt sich eine Prise Unmut in den Käse- und Fleischduft, den die Märithäuschen der Aussteller verströmen. «Weil die Leute schon beim Eingang bezahlen müssen, geben sie bei uns weniger Geld aus», stellt Kurt Zimmermann fest, der in La Chaux d’Abel eine Käserei betreibt.

Weniger Umsatz und Kunden

Auch Vreni und Hans Fankhauser sind mit ihren Handarbeiten langjährige Marktteilnehmer. Wie andere Aussteller beobachten auch sie tiefere Besucherzahlen und können dementsprechend weniger verkaufen. Vreni Fankhauser wirft die Flinte jedoch nicht so schnell ins Korn. «Der Käsemarkt Huttwil ist immer ein Highlight für mich. Wir probieren es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder», sagt sie.

Für einige Geschäfte im Städtli ist der Käsemarkt mit Umsatzeinbussen verbunden, da ihre Kunden nur mit Chäsbändel zu ihnen gelangen. «Im Vergleich zu anderen Jahren haben wir dieses Wochenende die Hälfte des Umsatzes gemacht», sagt Regula Rathgeb, Co-Geschäftsleiterin der Niederhauser Mode AG. Heuer sei die Kaufstimmung bei den Besuchern nicht richtig aufgekommen. «Aber ob das am Chäsbändel, am schlechten Wetter oder an einem veränderten Kaufver­halten der Leute liegt, lässt sich schwer sagen», so Rathgeb.

Auch in der Bibliothek war es ruhiger als gewöhnlich. «Wir hatten viel weniger Besucher als üblich», sagt Käthi Akermann. Auch sie führt dies allerdings nicht bloss auf den Chäsbändel zurück. Wenn im Städtli Markt sei, würden generell weniger Personen die Bibliothek besuchen, so die Bibliothekarin.

Am Stand der Bäckerei Lienhart können die Marktgänger ihre Lust nach Süssem stillen. In der Bäckerei selbst hätten sie an diesem Samstag zwar nicht weniger, aber an andere Kunden verkauft, erzählen die Mitarbeiterinnen Doris Bieri und Elisabeth Schori. «Es kommen mehr Auswärtige. Viele Kunden, die samstags immer bei uns einkaufen, waren heute nicht da», sagt Bieri.

Geteilte Meinungen

Die Meinungen unter den Besuchern sind geteilt. Die meisten würden den Eintritt ohne Diskussionen bezahlen, beobachtet Verena Mathys. Gemeinsam mit Vroni Krähenbühl verkauft sie in einem der Kassenhäuschen Chäsbändel.

Wer aber mit den Eintrittskosten nicht einverstanden sei, lasse es an den beiden Frauen aus. «Wir bekommen heute viel zu hören», so Krähenbühl. Ausserdem würden viele auf dem Absatz kehrtmachen, wenn sie sähen, dass der Zugang zum Marktgelände nicht gratis sei, sagt sie.

Auch für Besucher Ueli Flückiger sind zehn Franken zu viel. «Ich finde, ein Fünfliber täte es auch», ist er der Meinung. «Schliesslich kommen die Leute ja her, um etwas zu kaufen», sagt der Langenthaler. Eine andere Besucherin, Veronika Hirziger, hingegen findet den Preis gerechtfertigt. «Der Eintritt ist schliesslich für beide Markttage gültig, und es wird auch etwas geboten.» (Berner Zeitung)