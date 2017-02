Im Frühling könnte es gefährlich werden

Dass er seine Hühner nun noch länger nicht ins Freie lassen darf, gibt Alexander Beer zwar zu denken. Aber schwerwiegende Folgen hat die Fristverlängerung der Stallpflicht für ihn aktuell nicht. Denn der Landwirt, der mit seiner Ehefrau Margreth in Zollbrück eine Biopouletmast betreibt, hat bereits im letzten November reagiert.

Damals gab das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen die Weisung heraus, dass der Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln zu vermeiden sei. Hausgeflügel dürfe nur in einem geschlossenen Raum gefüttert werden, der für die Wildvögel nicht zugänglich sei. Wer also weder Wintergarten, Voliere noch sonst eine Überdachung hat, muss die Tiere seither im Stall behalten.

Beer reagierte sofort

Nicht so Alexander Beer: Unmittelbar nach Bekanntgabe der Schutzmassnahmen im letzten Jahr fing der Landwirt an, Wintergärten für seine zwölf mobilen Hühnerställe zu bauen. Dies, weil die Biovorschriften ab der vierten Lebenswoche den Gang an die ­frische Luft verlangen.

Dennoch: Sollte der Bund die Schutzmassnahme im März erneut verlängern, sieht Beer ein Problem auf sich zukommen. Das hat nicht etwa mit den Platzverhältnissen zu tun. Denn in seinen jeweils rund 30 Quadratmeter grossen Ställen sind etwas über 400 Tiere untergebracht. Somit sind die Biovorgaben – 20 Kilo auf einem Quadratmeter – erfüllt. (Ein Vergleich: Die EU lässt auf der gleichen Fläche 40 Kilo zu.)

Es ist das Wetter, das Schwierigkeiten bereiten könnte: «Im Frühling, wenn die Tage wärmer werden, wird die Luft in den Ställen sehr stickig. Denn die Tiere sorgen für viel Staub», so Beer. Dies trotz Ventilatoren und Klappen am Dach und an den Seiten, wo Frischluft zugeführt werden kann. In den Wintergärten kann sich jeweils nur ein Teil der Tiere aufhalten, die restlichen bleiben drinnen. «Steigt nun die Aussentemperatur, wirkt sich dies negativ auf das Stallklima und somit auf das Tierwohl aus», so der Landwirt.

Alexander Beer hofft, dass er seine Hühner wieder auf die grossen Wiesen lassen darf, wenn die Temperaturen steigen. Bild: Daniel Fuchs

Doch daran mag Alexander Beer jetzt noch nicht denken. Er ist optimistisch, dass das Verbot Ende März aufgehoben wird, zumal bis anhin in der Schweiz nur Wildvögel und kein Hausgeflügel von der Vogelgrippe betroffen waren.

Auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn es dennoch erneut eine Fristverlängerung gäbe, sagt er: «Eine Möglichkeit wäre allenfalls, weniger Tiere im Stall zu haben.» Jedoch einfach so von sich aus die Anzahl zu reduzieren, gehe nicht. Er müsste sich mit dem Pouletabnehmer, dem Fleischverarbeiter Bell, absprechen. Denn dieser wartet auf eine vertraglich festgelegte Anzahl Hühner.

Hagelnetze zum Schutz

Für Alexander Beer ist es nicht das erste Mal, dass er mit der Tierseuche konfrontiert wird. 2004, als die Vogelgrippe zum ersten Mal auftrat, hatte er gerade mit der Pouletmast begonnen. Vier mobile Hühnerställe standen auf seinem Land. «Damals habe ich Hagelschutznetze, die sonst zur Bedeckung von Obstbäumen eingesetzt werden, rund um die Hühnerhäuser gezogen.» So hätten sich die Tiere wenigstens auf beiden Seiten unter dem Dach auf der Wiese aufhalten können, so der Landwirt. (Berner Zeitung)