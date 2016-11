Ihre Freude am Experimentieren ist Geld wert

«Das Preisgeld werden wir wiederum in Projekte investieren», sagte Bruno Stöckli sichtlich erfreut. Damit sprach der langjährige Präsident des Orchestervereins Burgdorf den mit 15'000 Franken dotierten Kulturpreis 2016 der Burgergemeinde Burgdorf an, welcher anlässlich des Adventskonzertes vom letzten Sonntag in der Stadtkirche verliehen wurde.

In ihrer Kulturpreis-Medienmitteilung betonte die Burgergemeinde explizit die Experimentierfreudigkeit und die Offenheit des Orchesters. Das können das langjährige Orchestermitglied Charles Kellerhals und der Vereinspräsident Nadaw Penner bestätigen. Hat sich doch das Amateurorchester in den letzten Jahren immer wieder auf fremdem musikalischen Territorium bewegt. So lotete der Verein, dem auch die Burgdorfer Nationalrätin Christa Marktwalder angehört, etwa die Grenzen zum Free Jazz aus, begleitete Ania Losinger mit ihrem Bodenxylophon und wagte sich sogar in die Gefilde des Hip-Hops.

Grosser Aufwand

Diese Ideen kommen jeweils in den bereits zur Tradition gewordenen Sommerserenaden-Konzerten in der Burgdorfer Oberstadt zur Umsetzung. Für die Cross-over-Konzerte schreibt Bruno Stöckli, der ausgebildete Kappellmeister und Komponist aus Lenzburg, jeweils Partituren um und arrangiert die Orchesterbegleitung, was so einiges an zeitlichem und finanziellem Aufwand bedeutet. Insofern ist ein Zustupf gerade für solche anspruchsvollen Projekte eine Erleichterung. Besonders erfreulich sei, ergänzt der Bratschist Penner, dass jeweils alle Musikerinnen und Musiker, ungeachtet ihres Alters, hinter den musikalischen Versuchen stünden.

Keine Selbstverständlichkeit, ist das rund dreissigköpfige Orchester ansonsten doch eher der klassischen Literatur verpflichtet. Auch der 81-jährige Violoncellist Charles Kellerhals, welcher seit den Siebzigerjahren im Orchester spielt, ist Experimenten nicht abgeneigt. «Wenn es nicht gerade Heavy Metal ist», wie er schmunzelnd ergänzte. Seit Jahren arbeitet das Orchester eng mit der Musikschule und der Stadtmusik Burgdorf zusammen. Aus diesen Reihen wird bei Bedarf jeweils Verstärkung für die Orchesterregister geholt.

Keine Chronik vorhanden

Schaut man in die Annalen der Chronik, etwa in die Vereinsprotokolle zwischen 1929 bis 1949, wird man gewahr, dass die langjährige Treue zum Orchester von jeher eine Konstante war. Darunter figurieren Namen, welche die Stadt Burgdorf nicht nur in musikalischer Hinsicht prägten, wie etwa der Hornist Willy Aeby oder Fabio Righetti. Eine eigentliche Orchesterchronik allerdings gibt es bis heute nicht. Obschon in einem Protokoll von 1946 bereits dazu aufgerufen wurde. Interessant dürfte sein, dass die Gründung des Orchesters weit in die Zeit vor Napoleon zurückreicht.

Pfarrer Johann Rudolf Gruner wirkte schon Anfang des 18. Jahrhunderts als musikalischer Unterrichter in Burgdorf. Aufzeichnungen über den Vorfahren des heutigen Orchesters, das Collegium musicum, welchem die erste Orgel in der Stadtkirche zu verdanken ist, seien beim Stadtbrand von 1865 zerstört worden, weiss Charles Kellerhals. Doch auch ohne schriftliche Dokumente ist eines gewiss: Über all die Jahre hinweg ist die Philosophie des Orchestervereins dieselbe geblieben: die Freude an der Musik und die Förderung des Musiklebens in der Stadt Burgdorf. (Berner Zeitung)