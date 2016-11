Wie gross ist die Enttäuschung?

Francesco Rappa: Ich nehme es sportlich. Jetzt ist der Wettkampf vorbei, es tut ein bisschen weh. Ich tröste mich damit, dass ich den Sprung in den Gemeinderat geschafft habe.

In dem Fall nehmen Sie Ihre Wahl in den Gemeinderat trotz Niederlage im Stapi-Rennen an?

Selbstverständlich, mit Freude.

Es war für Sie eine aussergewöhnliche Situation: Der ursprünglich nominierte FDP-Mann Peter Urech zog seine Kandidatur zurück, Sie sprangen kurzfristig ein. Ein Nachteil?

Das kann gut sein. Es war nicht einfach, in kurzer Zeit eine Kampagne auf die Beine zu stellen.

Die bürgerlichen Wähler haben offenbar nicht geschlossen für Sie gestimmt, sondern teilweise den SP-Kandidaten unterstützt. Enttäuscht Sie das?

Es ist, wie es ist. Wir sind halt in einer Kleinstadt. In Städten ­ziehen Abstimmungs- und Wahlwochenende wie dieses tendenziell mehr rot-grüne Wähler an. Das zeigt sich immer wieder.

Was tut mehr weh, Ihr Abschneiden in der Stapi-Wahl 2008 oder jenes heute?

Der Wahlkampf lief ähnlich fair ab wie damals. Ich hatte aber ­irgendwie das Gefühl, ich hätte dieses Jahr eine bessere Ausgangslage gehabt, ich habe etwas mehr Stimmen erwartet. Das muss ich ganz ehrlich sagen.

