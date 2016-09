«Geht nicht gibts nicht»

Eigentlich wollte Cornelia Weber bereits vor vier Jahren zur Burgdorfer Stadtpräsidentenwahl antreten, «doch», sagt sie mit einem nicht ganz ernst gemeinten Lächeln, «ich wollte die Wiederwahl von Elisabeth Zäch nicht gefährden».

Am 27. November will sie es nun aber wissen: «Es wäre der Höhepunkt meiner erfolgreichen Karriere, wenn ich als führungsstarke Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Finanzwesen, Gewerbe, Kultur, Marketing und Projektmanagement die Verantwortung für das Amt der Stadtpräsidentin übernehmen könnte.»

Sie, die die Schulen in Burgdorf besucht und das Studium an der Universität Bern als Architektur- und Kunsthistorikerin mit dem Lizenziat abgeschlossen hat, möchte als Parteilose eine Stadtpräsidentin «für alle Burgdorferinnen und Burgdorfer sein und für alle ein offenes Ohr haben».

Weber, die Führungsperson

Mit der Zähringerstadt verbindet die heute 56-Jährige mit Ausnahme ihrer Wanderjahre das ganze Leben. Nach einem kurzen Abstecher nach Lyssach kam Cornelia Weber zusammen mit ihren drei Schwestern und ihren Eltern nach Burgdorf zurück. Und hier übernahm sie Jahre später mit der Leitung des Kornhauses ihre erste Führungsposition.

Danach arbeitete sie in der Leitung des Kunstmuseums Bern mit, und noch bis Ende Oktober zeichnet sie als Chefin des Schweizer Schützenmuseums Bern verantwortlich. Und was kommt danach?

«Bis ich das Stadtpräsidium Anfang 2017 übernähme, hätte ich Zeit, mich akribisch in Dossiers einzulesen und mich auf das verantwortungsvolle Amt vorzubereiten», erklärt Cornelia Weber, die einen Tag nach dem Wahlsonntag ihren 57. Geburtstag feiern wird.

Weber, die Unabhängige

Natürlich höre sie immer wieder die Aussage, sie sei chancenlos gegen ihre beiden Konkurrenten Stefan Berger (SP) und Francesco Rappa (BDP). Doch das sieht die Frau mit den schulterlangen blonden Haaren, die wortgewandt argumentiert und mit hohem Tempo spricht, ganz anders: «Wenn ich keine Chancen hätte, würde ich ganz sicher nicht kandidieren.»

«Wenn ich keine Chancen hätte, würde ich ganz sicher nicht kandidieren.»Cornelia Weber

Gegensatz zu ihren beiden Mitbewerbern könne sie unabhängig von Parteien, Firmen und Verbänden agieren: «Ich muss keine Rücksicht nehmen auf partei- und wirtschaftspolitische Interessen. Auch müsste ich mich in meinem Denken und Handeln als Stadtprä­sidentin nicht nach einer Doktrin richten, sondern könnte frei entscheiden.»

Dies habe sie Rappa und Berger voraus. Sicher hätten die politischen Parteien eine gewisse Macht, aber Fakt sei doch, «dass die grosse Mehrheit der ­Bevölkerung keiner Partei an­gehört».

Weber, die Einzelkämpferin

Trotzdem: Als Einzelkämpferin ohne Erfahrung als Stadt- oder Gemeinderätin, die ihren Wahlkampf mit einigen Tausend Franken aus der eigenen Tasche fi­nanziert und nur auf die ideelle Unterstützung ihres langjährigen Partners und einiger Freunde zählen kann, müsste sie doch erkennen, dass ihr Werben vergebene Liebesmüh sein dürfte.

Vehement weist Cornelia Weber die Frage zurück, ob ihr Streben nach dem Zepter nicht doch nicht viel mehr als ein Jux sei. «Nein, mit einer Juxkandidatur hat meine Kandidatur überhaupt nichts zu tun», entgegnet die Frau, die eigentlich Tierärztin werden wollte, und fährt mit bestimmten Worten fort: «Die Kandidatur ist mir ernst, sehr ernst sogar.»

Viele Leute, die sie in der Stadt auf ihren Wahlkampf als Parteilose angesprochen hätten, «haben mich in meiner Kandidatur bestärkt, ja, sie reissen mich geradezu mit».

Weber, die Ehrliche

Weber, die ein Nachdiplom in Leadership absolviert hat und das Zusammenbringen von Interessengruppen als eine ihrer Stärken bezeichnet, möchte als Präsidentin der einzigen Stadt im Emmental «etwas bewirken».

Starkmachen würde sie sich für eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft: «Ansässige Firmen sollen hier bleiben und neue zu uns kommen.» Aber das Standortmarketing müsse noch verstärkt gepflegt und intensiviert werden, «sodass die Anziehungskraft Burgdorfs nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Familien gross ist».

«Ansässige Firmen sollen hier bleiben und neue zu uns kommen.» Cornelia Weber

Dadurch könnten zusätzliche Steuereinnahmen generiert werden. Selbst wenn der Schuldenberg der Stadt die Höhe von 100 Millionen Franken längst überschritten hat, steht für Cornelia Weber nicht primär das Sparen im Vordergrund, «sondern nachhaltiges Investieren». Allerdings gibt sie ehrlich und offen zu, dass sie kein pfannenfer­tiges Rezept zum Schuldenabbau präsentieren könne.

Zuerst wolle sie die finanzielle Situation von Burgdorf akribisch analysieren und dann zusammen mit dem ­Gemeinderat und den Finanzfachleuten der Stadtverwaltung die Strategie festlegen. «Ohne Kenntnis der Situation will ich nicht heute etwas sagen, das ich dann doch nicht in die Tat umsetzen kann», erklärt die Frau, die sich politisch als bürgerlich bezeichnet.

Weber, die Zupackende

Zentral ist für Cornelia Weber das Gemeinwohl und die Gesellschaft. Als Stadtpräsidentin würde sie sich freuen, Führungsarbeit zu leisten, «aber ich bin mir auch nicht zu schade, die Ärmel hochzukrempeln und selbst zuzupacken».

Sie sagt es mit so grosser Bestimmtheit, dass man ihr glauben mag, dass sie ab 1. Januar 2017 das Zepter der Stadt Burgdorf übernehmen wird. Und wer trotzdem noch leichte Zweifel hat, dem sagt die Frau mit dem überaus wachen Geist: «Geht nicht gibts bei mir nicht.»

(Berner Zeitung)